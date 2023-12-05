ອິສຣາແອລ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສ່ວນນຶ່ງຂອງເມືອງທີ່ໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງເຂດກາຊາ ໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກໄປໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຂະນະທີ່ກອງ ທັບອິສຣາແອລ ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງໃໝ່ ແລະເພີ່ມການໂຈມຕີທາງບົກ ໂດຍແນເປົ້າໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ.
ກອງທັບອິສຣາແອລ ໄດ້ບອກໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນບັນດາບ້ານໃກ້ຄຽງທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເມືອງຄານ ຢູນິສ ໃຫ້ໜີອອກໄປເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍຊີ້ນຳໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄປເຂດທີ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຕື່ມ. ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວັນໄຟພຸ່ງຂຶ້ນມາຈາກອາຄານຕ່າງໆ ໃນເມືອງທີ່ຖືກໂຈມຕີໂດຍອິສຣາແອລ ໂດຍມີປະຊາຊົນຫາມເອົາສົບ ທີ່ຫໍ່ດ້ວຍຜ້າຫົ່ມ ອອກຈາກການທຳລາຍລ້າງ.
ກອງທັບອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ໂຈມຕີສະຖານທີ່ໃນເຂດກາຊາ ຫຼາຍຮ້ອຍບ່ອນ ໃນຕະຫຼອດວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍໄດ້ຂະຫຍາຍການປະຕິບັດການທາງພາກພື້ນດິນ ໄປຍັງທຸກພາກສ່ວນຂອງເຂດວົງລ້ອມແຄບໆ ຕາມແຄມທະເລ ເມດີເຕີເຣນຽນ. ໂຄສົກລັດຖະບານ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ "ພວກເຮົາໃກ້ຈະສຳເລັດພາລະກິດດັ່ງກ່າວ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງເຂດ ກາຊາ ແລ້ວ."
ໃນຂະນະທີ່ຢ້ຽມຢາມ ເຂດກາຊາ, ທ່ານນາງເມີຢານາ ສະໂປຈາຣິກ ປະທານຄະນະກຳມະການສະພາກາ ແດງສາກົນ , ໄດ້ສະເຫນີການປະເມີນສະຖານະການທີ່ໂຫດຮ້າຍ ຂອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ໃນດິນແດນດັ່ງກ່າວ.
"ລະດັບຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງມະນຸດແມ່ນເກີນທີ່ຈະສາມາດຍອມຮັບໄດ້," "ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ທີ່ພົນລະເຮືອນບໍ່ມີສະຖານທີ່ທີ່ບ່ອນປອດໄພ ໃນເຂດ ກາຊາ, ແລະດ້ວຍການປິດລ້ອມຂອງທະຫານ, ມັນຍັງບໍ່ມີການຕອບສະຫນອງດ້ານມະນຸດສະທໍາທີ່ພຽງພໍ ໃນປັດຈຸບັນນີ້." ທ່ານນາງກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ເມືອງຄານ ຢູນິສ ແມ່ນຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດ ກາຊາ ເຊິ່ງມີພົນລະເຮືອນຈຳນວນຫຼາຍ ໄດ້ພາກັນຫລົບໜີໄປ ໃນຂະນະທີ່ອິສຣາແອລ ເລີ້ມການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມ ຮາມາສ ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງເຂດດັ່ງກ່າວ. ກອງທັບອິສຣາແອລ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນວັນອາທິດ ໃຫ້ອົບພະຍົບອອກຈາກພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ຂອງ ເມືອງຄານ ຢູນິສ, ຄືກັນກັບທີ່ໄດ້ດຳເນີນການໃນທົ່ວພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາ ໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ກຽມພ້ອມດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີທາງບົກ, ແລະ ເຜີຍແຜ່ແຜນທີ່ບັນດາບ້ານທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການຍົກຍ້າຍ.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ບອກໃຫ້ຊາວປາແລສໄຕນ໌ ທີ່ຢູ່ໃກ້ເມືອງ ຄານ ຢູນິສ ໃຫ້ຍ້າຍໄປທີ່ເຂດທາງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງເມືອງ ແລະໄປທີ່ເມືອງຣາຟາ ເຊິ່ງຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນຕິດກັບອີຈິບ. ແຕ່ຫ້ອງການມະນຸດສະທໍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ "ມີປະຊາຊົນຢູ່ຢ່າງແອອັດຢູ່ແລ້ວ."