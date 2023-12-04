ອິສຣາແອລ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງຂອງເຂດກາຊາອົບພະຍົບອອກຈາກພື້ນທີ່ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ກອງທະຫານ ອິສຣາແອລ ໄດ້ດຳເນີນການຕໍ່ສູ້ຢູ່ພາກພື້ນດິນ ແລະ ການໂຈມຕີທາງອາກາດແນເປົ້າໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ.
ກອງທັບ ອິສຣາແອລ ໄດ້ບອກໃຫ້ປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານຕ່າງໆໃນເມືອງ ຄານ ຢູນິສ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ໃຫ້ໜີອອກໄປເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍຊີ້ນຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປເຂດເລິກລົງໄປທາງພາກໃຕ້.
ເມືອງ ຄານ ຢູນິສ ແມ່ນຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ກາຊາ, ບ່ອນທີ່ພົນລະເຮືອນຫຼາຍຄົນໄດ້ຫຼົບໜີໄປໃນຂະນະທີ່ ອິສຣາແອລ ໄດ້ເລີ່ມການຕໍ່ສູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບກຸ່ມ ຮາມາສ ໃນພາກເໜືອຂອງດິນແດນ ທີ່ຖືກປິດລ້ອມນັ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ ອິສຣາແອລ ໄດ້ປະກາດການເຕືອນຫຼາຍຄັ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼົບໜີໄປເຂດຕ່າງໆທີ່ຕໍ່ມາຢູພາຍໃຕ້ການໂຈມຕີນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ປະເຊີນກັບການຕຳໜິວິຈານຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າ ສະຖານະການໃນ ກາຊາ ດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ການເຂົ້າຫາອິນເຕີເນັດແມ່ນບໍ່ສາມາດໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໄດ້ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ຈະເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຍັງໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບສະຖານະການດ້ານມະນຸດສະທຳໃນ ກາຊາ ດ້ວຍປະຊາກອນປະມານ 80 ເປີເຊັນໄດ້ພັດພາກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຫຼາຍຄົນໄດ້ພັກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ລີ້ໄພທີ່ແອອັດ.
ນອກຈາກອງກຳລັງ ອິສຣາແອລ ຂະຫຍາຍການປະຕິບັດການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນພາກພື້ນຕ່າງໆທີ່ພົນລະເຮືອນໄດ້ຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພນັ້ນ, ມັນຍັງໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບທີ່ການຕໍ່ສູ້ທີ່ດຸເດືອດໃນພາກໃຕ້ຂອງ ກາຊາ ຈະມີຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ, ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາທາງເຂດຊາຍແດນພາກໃຕ້ຕິດກັບປະເທດ ອີຈິບ.
ກອງທັບ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍກຸ່ມຮາມາສ 200 ແຫ່ງເມື່ອຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາ, ລວມທັງໄດ້ທຳລາຍສະຖານທີ່ການປະຕິບັດການຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກໂຮງຮຽນຕ່າງໆໃນພາກເໜືອຂອງກາຊາ. ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວຫາກຸ່ມ ຮາມາສ ກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າໄປປົນຢູ່ໃນ ແລະ ກ້ອງໂຮງໝໍຕ່າງໆ ແລະ ເຂດພົນລະເຮືອນອື່ນໆ ແລະ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພົນລະເຮືອນບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ຄຳເຕືອນຂອງ ອິສຣາແອລ ໃຫ້ອົບພະຍົບອອກກ່ອນການໂຈມຕີທາງອາກາດ, ໂດຍໃຊ້ເຂົາເຈົ້າເປັນເຄື່ອງກຳບັງມະນຸດ, ເຊິ່ງເປັນການກ່າວຫາ ທີ່ກຸ່ມຮາມາສໄດ້ປະຕິເສດ.