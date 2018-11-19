ພັກການເມືອງປະສົມ ທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ໃນຂະນະນີ້ຂອງອິສຣາເອລ ຍັງຄົງຢູ່
ຮວມກັນຄືເກົ່າ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະມົນຕີຄົນສຳຄັນ ວ່າຈະຖອນພັກ
ຂອງທ່ານ ອອກຈາກລັດຖະບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ
ທ່ານເບັນຈາມິນ ນິຕັນຢາຮູ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການສຶກສາ ທ່ານ ນັຟຕາລີ ເບັນເນັຕ ໄດ້ກົດດັນໃຫ້ທ່ານ
ເນຕັນຢາຮູ ຕັ້ງເພິ່ນໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ແຕ່ແລ້ວກໍເວົ້າວ່າພັກ
ການເມືອງ Jewish Home ຂອງທ່ານ ຈະຍົກເລີກຄວາມຮຽກຮ້ອງທັງໝົດ
ແລະໃຫ້ໂອກາດແກ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ “ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຄືນອີກ.”
ຕຳແໜ່ງຜູ້ບັນຊາການປ້ອງກັນປະເທດ ແມ່ນເປົ່າວ່າງ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້
ດ້ວຍການລາອອກຂອງທ່ານ ອາສິກດໍຣ໌ ລີເບີເມັນ ຜູ້ຊຶ່ງບໍ່ພໍໃຈ ທີ່ວ່າ ອິສຣາແອລ
ບໍ່ໂຕ້ຕອບແບບໃຊ້ກຳລັງພຽງພໍ ໃນການເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທາງທະຫານ
ໃນເຂດກາຊານັ້ນ.
ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະເອົາບາດກ້າວໃນພາລະ
ໜ້າທີ່ໃນທາງປ້ອງກັນ. ຕໍ່ມາ ທ່ານໄດ້ລະວັງຕື່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນສະຖານະການເລື້ອງ
ຄວາມປອດໄພ ທີ່ມັນຈະກາຍເປັນ “ການບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ” ໃນເວລານີ້
ທີ່ຈະສົ່ງລັດຖະບານຂອງທ່ານ ເຂົ້າໄປຫາຄົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະຈະຈັດການເລືອກ
ກ່ອນກຳນົດ.
ດ້ວຍການທີ່ພັກຂອງທ່ານເບັນເນັຕ ຍັງຄົງຢູ່, ແນວໂຮມທີ່ວ່ານັ້ນຈຶ່ງຄົງມີສຽງສ່ວນຫຼາຍແຕ່ພຽງລັກນ້ອຍ ດ້ວຍ 61 ສຽງໃນ 120 ບ່ອນນັ່ງ ໃນລັດຖສະພາ.
ການເລືອກຕັ້ງແບບປົກກະຕິ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2019.
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