ປະທານາທິບໍດີອິສຣາແອລ ຂໍໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ຫາທາງສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ຂຶ້ນ ພາຍຫລັງທີ່ມີການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດເປັນອຳມະພາດຢູ່ນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີ ເຣີເວນ ຣິບລິນ (Reuven Rivlin) ໄດ້ປະກາດຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວຫລັງຈາກກອງປະຊຸມໃນວັນພຸດວານນີ້ ກັບທ່ານເນຕັນຢາຮູ ແລະທ່ານ ເບນນີ ແກນຊ໌ (Benny Gantz) ຄູ່ແຂ່ງຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານນັ້ນ.
ຜົນການເລືອກຕັ້ງສຸດທ້າຍໄດ້ປະກາດຂຶ້ນໃນວັນພຸດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກລີຄູດ ຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູຊະນະ 32 ບ່ອນນັ່ງ ໃນສະພາທີ່ມີ 120 ບ່ອນນັ່ງນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າບ່ອນນັ່ງຂອງພັກສີຟ້າ ແລະສີຂາວຂອງທ່ານ ແກນຊ໌ ນຶ່ງບ່ອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກພັນທະມິດອື່ນໆກໍຕາມ, ທັງສອງພັກກໍຍັງບໍ່ມີບ່ອນນັ່ງພຽງພໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບສຽງສ່ວນຫລາຍ ກໍຄື 61 ບ່ອນ ຕາມກຳນົດໄວ້ນັ້ນ.
"ຂອບໃຈທ່ານປະທານາທິບໍດີ. ຂ້າພະເຈົ້າຮັບເອົາພາລະໜ້າທີ່ ທີ່ທ່ານມອບໝາຍໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າປະຕິບັດມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຮູ້ວ່າຕົນເອງມີໂອກາດດີກວ່າໃນການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານຂຶ້ນ ແຕ່ແມ່ນຍ້ອນຮູ້ວ່າ ຄວາມບໍ່ສາມາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນໜ້ອຍກວ່າຂອງສະມາຊິກສະພາ ຄແນສເຊດ ແກນສ໌ (Gantz ເພາະວ່າພວກເຮົາທັງສອງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງລັດຖະບານຂຶ້ນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັນ. ຄຳສັ່ງໃນຂະນະນີ້ກໍຄືລັດຖະບານທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີກັນ, ລັດຖະບານທີ່ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີຂອງທີ່ກວ້າງຂວາງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ.
ທ່ານ ຣິບວິລ ເປັນຜູ້ໄກ້ແກ່ຍຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສອງຄັ້ງຜ່ານມາໃນອາທິດນີ້ ລະຫວ່າງບັນດານັກການເມືອງໂດຍຫວັງວ່າ ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັນໄດ້ ລະຫວ່າງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ແລະທ່ານແກນສ໌ ໃນການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານຂຶ້ນ.