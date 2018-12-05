ອິສຣາແອລໄດ້ເລີ້ມການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ ເພື່ອທຳລາຍລະບົບອຸມົງຂອງ
ພວກກໍ່ການຮ້າຍເຮີສໂບລລາ ທີ່ສ້າງຂື້ນເພື່ອລັກລອບເອົາພວກກໍ່ການຮ້າຍເຂົ້າໄປ
ໃນອິສຣາແອລ ຈາກເລບານອນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ເອີ້ນບັນດາອຸມົງເຫລົ່ານີ້ວ່າເປັນການລະເມີດຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງອິສຣາແອລ.
“ອຸມົງຂ້າມຊາຍແດນເຫລົ່ານີ້ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍພວກກໍ່ການຮ້າຍ ເຮິສໂບລລາ ໂດຍ
ການສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງ ແລະໃຫ້ທຶນໂດຍອີຣ່ານ. ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອຈຸດ
ປະສົງດຽວໃນສະໝອງຄື ການໂຈມຕີ ແລະສັງຫານພວກຜູ້ຊາຍ ແມ່ຍິງ ແລະ
ເດັກນ້ອຍ ອິສຣາແອລທີ່ໄຮ້ດຽງສາ.”
ພວກທະຫານອິສຣາແອລ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປສູ່ເລບານອນ ແລະພວກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລບານອນ ກໍລາຍງານວ່າມີຄວາມສະຫງົບດີ ທັງໝົດ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ
ກັບອິສຣາແອລ.
ແຕ່ວ່າທະຫານອິສຣາແອລໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີ ເປັນພາສາອາຣັບ ໄປຫາ
ບັນດາທະຫານເລບານອນ ແລະພວກກໍ່ການຮ້າຍເຮີສເບີລລາ ໃຫ້ພາກັນຢຸດຢູ່
ຫ່າງໄກ.
ສານຢູ່ໃນທວິດເຕີກ່າວວ່າ “ຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ພວກເຈົ້າ
ໄດ້ຮັບຄຳເຕືອນລ້ວ.”
ທະຫານກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງອຸມົງມາເກືອບສີ່ປີແລ້ວ ຫຼັງຈາກຊາວບ້ານ
ເມືອງເມີຕູລາ ຊາຍແດນຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ບອກເຂົາເຈົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂຸດດສຽງກົ່ນຢູ່ເປັນປະຈຳ.
ທະຫານກ່າວວ່າ ນຶ່ງໃນຈຳນວນອຸມົງໄດ້ເນັ່ງຈາກເຮືອນຫຼັງນຶ່ງ ພຽງແຕ່ຂ້າມຊາຍ
ແດນເລບານອນ ໄປຫາທົ່ງນາທາງພາກໃຕ້ຂອງເມີຕູລາ.
ລາຍງານກ່າວວ່າອຸມົງດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍໄຟຟ້າ ສາຍເຄເບິລສື່ສານ ແລະຖໍ່
ອາກາດ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນຕຽມພ້ອມໃຊ້ໄດ້ເທື່ອ.
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