ອິສຣາແອລ ໄດ້ເປີດສາກໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ເຂດກາຊາ ແລະປະເທດເລບານອນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກມື້ນີ້ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຍິງຈະຫຼວດໃສ່ອິສຣາແອລ, ເຊິ່ງລັດຖະບານ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກຸ່ມອິສລາມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ.
ສຽງລະເບີດ ໄດ້ດັງກ້ອງໄປເຖິງບາງສ່ວນຂອງເຂດກາຊາ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອບິນລົບຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ໂຈມຕີໃສ່ໃນອັນທີ່ທາງກອງທັບກ່າວວ່າ ເປັນອຸໂມງ ແລະໂຮງງານຜະລິດອາວຸດຂອງກຸ່ມຮາມາສ.
ກອງທັບຂອງອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຍັງໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຄ້າຍ ຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດເລບານອນ ເຊິ່ງການໂຈມຕີໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນສຸກມື້ນີ້. ສະຖານີໂທລະພາບຂອງເລບານອນກ່າວວ່າ ມີການລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເມືອງທາຍເອີ (Tyre) ເຊິ່ງເປັນເມືອງທ່າທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ປັດຈຸບັນ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ໃນພູມິພາກດັ່ງກ່າວນີ້ ລຸນຫຼັງການປະທະກັນລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຂອງອິສຣາແອລແລະຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຢູ່ໃນວັດອິສລາມ ອາລ ອັກ-ສາ ໃນນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ສັກສິດແຫ່ງທີສາມ ຂອງສາສະໜາອິສລາມ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ລັດຖະບານອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ມີການໂຈມຕີດ້ວຍລູກຈະຫຼວດຫຼາຍສິບລູກ ຈາກດິນແດນຂອງເລບານອນ ເຂົ້າໄປໃສ່ປະເທດອິສຣາແອລ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວໃນວັນສຸກນີ້ວ່າ “ເປັນການຕອບໂຕ້ຂອງອິສຣາແອລ, ໃນຄໍ່າຄືນນີ້ ແລະໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕອບໂຕ້ຢ່າງໜັກຄືກັນນີ້.”