ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ (Benjamin Netanyahu) ຂອງອິສ
ຣາແອລ ໄດ້ເອົາວີດິໂອທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານໄດ້ສັນລະເສີນຊາວອີຣ່ານລົງໃສ່ໃນ
ທວີດເຕີໃນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງຫລ້າສຸດຂອງທ່ານ ເພື່ອຈະຟື້ນຟູມິດຕະພາບທີ່ເປັນປະ
ຫວັດການ ກັບປະຊາຊົນອີຣ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ທ້າທາຍ ແລະຕໍາໜິຕິຕຽນພວກ
ກໍາອໍານາດປົກຄອງທີ່ນັບຖືສາດສະໜາອິສລາມ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ນັ້ນ.
ວີດິໂອສາກນຶ່ງທີ່ມີຄວາມຍາວ 80 ວິນາທີ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍຕາໜ່າງສື່ສັງຄົມ
ຂອງສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ນັ້ນສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ ທ່ານເນຕັນຢາຮູເວົ້າວ່າຊາວອີຣ່ານແມ່ນປະຊາຊົນຈຸນຶ່ງທີ່ "ມີພອນສະຫວັນ
ແລະມີຜົນສໍາເລັດຫລາຍທີ່ສຸດ" ຢູ່ໃນໂລກ (ເບິ່ງວິດີໂອຢູ່: https://twitter.com/israelipm_farsi/status/1002207255465521152 )
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປ ໂດຍໄດ້ເລົ່າເຖິງບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ຂອງສະຫະລັດທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະນໍາ
ພາໂດຍນັກປະກອບການທີ່ມີເຊື້ອສາຍອີຣ່ານ ຊຶ່ງໃນນັ້ນລວມມີ Uber, eBay ແລະ Dropbox,
ແລະທ່ານກໍຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງອີຣ່ານຈຶ່ງມາ "ທຸກຈົນ" ແທ້ ໃນເມື່ອປະຊາຊົນໃນປະເທດ
ມີພອນສະຫວັນຫຼາຍປານນັ້ນ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ "ຄໍາຕອບແມ່ນມີແຕ່ສອງຄໍາ ນັ້ນກໍຄື ລະບອບ ການປົກຄອງ," "ຜູ້ປົກຄອງ
ແບບຜະເດັດການຂອງອີຣ່ານໄດ້ປຸ້ນເອົາຊັບສິນຂອງປະເທດ ແລະກໍຫັນເອົາເງິນເປັນ
ຫລາຍສິບຕື້ໂດລາ ເຂົ້າໄປໃຊ້ໃນໂຄງການນິວເຄລຍຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອແຜ່ກະຈາຍ
ການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ການຮ້າຍໄປທົ່ວໂລກ (ແລະ) ແຜ່ຂະຫຍາຍການຮຸກຮານຂອງພວກ
ເຂົາໄປທົ່ວພາກຕາເວັນອອກກາງ."
ສ່ວນອີຣ່ານກໍໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາຂອງອິສຣາແອລທີ່ເວົ້າວ່າ ຕົນຫາທາງພັດທະ
ນາອາວຸດນີວເຄລຍ ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ປະເທດຕົນຕົກເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະ ບໍ່ແມ່ນເປັນ
ຜູ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ໃນຄັ້ງກ່ອນນັ້ນໄດ້ເອົາວີດິໂອທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຖິງປະຊາຊົນອີຣ່ານໃນ
ວັນທີ 1 ມັງກອນຜ່ານມາ(ເບິ່ງວິດີໂອຢູ່: https://twitter.com/israelipm_farsi/status/947864491475206144 ) ຊຶ່ງທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານຂໍອວຍພອນໃຫ້ພວກເຂົາ
ເຈົ້າ "ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຊອກຫາອິດສະຫລະພາບທີ່ສູງສົ່ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ."
ທ່ານໄດ້ອ້າງອີງເຖີງ ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆ
ຢູ່ທົ່ວອີຣ່ານໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນການທ້າທາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນປະ
ເທດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ການນໍາພາຂອງພວກນັກສອນສາດສະໜາອິສລາມໃນຮອບຫລາຍປີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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