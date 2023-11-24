ການຢຸດຍິງເປັນເວລາ 4 ມື້ລະຫວ່າງອິສຣາແອລແລະກຸ່ມຮາມາສ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນເວລາ 7 ໂມງເຊົ້າ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື 5 ໂມງ ຕາມເວລາມາດຕະຖານສາກົນ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະຕິດຕາມດ້ວຍການປ່ອຍໂຕປະກັນຫຼາຍສິບຄົນທີ່ກຸ່ມຮາມາສຈັບໄປ ແລະຊາວປາແລສໄຕນ໌ 140 ຄົນ ທີ່ຄຸມຂັງໂດຍອິສຣາແອລ.
ການຢຸດສູ້ລົບ ແມ່ນຮວມທັງການຢຸດຍິງຮອບດ້ານ ຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອແລະພາກໃຕ້ກາຊາ ໂຄສົກ ມາ-ຈີດ ອາລ-ອານຊາຣີ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ນະຄອນໂດຮາ ກ່ອນໜ້ານີ້.
ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງແລ້ວ ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ 50 ຄົນ ທີ່ຖືກລັກພາໂຕໄປຈາກອິສຣາແອລ ໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາ ຈະຖືກປ່ອຍເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ ກັບພວກແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍປາແລັສໄຕນ໌ 150 ຄົນ ຈະຖືກປ່ອຍອອກຈາກຄຸກໃນອິສຣາແອລ.
ໂຕປະກັນ 13 ຄົນຈະຖືກປ່ອຍຈາກເຂດກາໃນມື້ວັນສຸກ ແລະໂຕປະກັນຕື່ມອີກຫຼາຍກຸ່ມ ຈະຖືກປ່ອຍໃນແຕ່ລະມື້ ທີ່ມີການຢຸດຍິງ ຈົນເທົ່າທັງໝົດ 50 ຄົນຖືກປ່ອຍ.
“ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ການຢຸດຍິງນີ້ ຈະນຳໄປສູ່ການເປີດໂອກາດໃຫ້ລິເລີ້ມການເຮັດວຽກໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການຢຸດຍິງຢ່າງເປັນການຖາວອນ” ທ່ານອາລ-ອານຊາຣີກ່າວ.
ຕາມການຂໍຮ້ອງຂອງລັດຖະບານອິສຣາແອລ ພວກນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ພວກເດັກນ້ອຍ ຈາກສະຖາບັນຮາຣຸຍ (Haruy) ທີ່ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ໄດ້ຮ່າງກົດລະບຽບກ່ຽວກັບວ່າ ທະຫານອິສຣາແອລ ຄວນຈັດການແບບໃດກັບພວກເດັກນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການປ່ອຍ ຈາກເຂດກາຊາ.
ອິສຣາແອລໄດ້ຮັບລາຍຊື່ຂັ້ນທຳອິດກ່ຽວກັບໂຕປະກັນທີ່ຈະຖືກປ່ອຍຈາກເຂດກາຊາໃນມື້ວັນສຸກ ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂອງສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີສຣາແອລໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
“ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພວມກວດກາເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງບັນຊີລາຍຊື່ ແລະພວມຕິດຕໍ່ກັບບັນດາຄອບຄົວຂອງພວກກ່ຽວ” ທຳນຽບຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.