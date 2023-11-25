ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ໂຕປະກັນອິສຣາແອລ 14 ຄົນແລະນັກໂທດປາແລັສໄຕນ໌ 42 ຄົນຈະຖືກແລກປ່ຽນໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ການຢຸດຍິງ ເປັນເວລາ 4 ມື້ ທີ່ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນມື້ວັນສຸກ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລແລະກຸ່ມຮາມາສ ປາກົດວ່າ ຍັງໄດ້ຮັບການເຄົາລົບຢູ່ຕໍ່ມາ.
ໃນໄລຍະທີ່ມີການຢຸດ ການສູ້ລົບກັນນີ້ ກຸ່ມຮາມາສຈະປ່ອຍໂຕປະກັນ ຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຄົນ ແລະອິສຣາແອລ ຈະປ່ອຍນັກໂທດປາແລັສໄຕນ໌ 150 ຄົນ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ໄດ້ບັນລຸກັນໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາທີ່ພົວພັນກັບອິສຣາແອລ ບັນດາກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ປາແລັສໄຕນ໌ ກາຕ້າ ອີຈິບ ແລະສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ.
ນອກນັ້ນ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ລອນດອນກໍກຳລັງກຽມພ້ອມ ທີ່ຈະຮັບມືກັບການເດີນຂະບວນທີ່ນິຍົມປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຄາດວ່າຈະມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍສິບພັນຄົນ. ຕຳຫຼວດຫຼາຍກວ່າ 1,500 ຄົນໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ໄປເຮັດວຽກ ໃນມື້ແຫ່ງການປຸກລະດົມເພື່ອຄວາມເປັນເອກກະພາບ ຂອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌. ພວກເດີນຂະບວນມີກຳນົດຈະເລີ້ມຈາກພາກເລນ ໄປຫາໄວຮອລ.
ຕຳຫຼວດ ຈະແຈກຢາຍໃບປິວໃຫ້ແກ່ພວກປະທ້ວງ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຊາບ ກ່ຽວກັບການປະພຶດທີ່ເໝາະສົມ ໃນເວລາເດີນຂະບວນ ທີ່ຮວມທັງບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າຫຼືຮູບພາບ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມຮາມາສ ຫຼືອົງການຕ່າງໆທີ່ຖືກຫ້າມ ທີ່ຖືວ່າຜິດກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍອັງກິດ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນພວກກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ.”
ໂຕປະກັນ 24 ຄົນ ຮວມທັງແມ່ຍິງອິສຣາແອລແລະເດັກນ້ອຍ 13 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 2 ຫາ 85 ປີໄດ້ຖືກປ່ອຍໃນຕອນແລງຂອງມື້ວັນສຸກ. ນອກຈາກນັ້ນກຸ່ມຮາມາສຍັງໄດ້ປ່ອຍຄົນໄທ 10 ຄົນ ແລະຄົນຟີລິບປິນຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບເປັນໂຕປະກນ ອີງຕາມລັດຖະບານກາຕ້າ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ລັດຖະບານອິສຣາແອລໄດ້ປ່ອຍແມ່ຍິງແລະໜຸ່ມສາວຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 39 ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນຄຸກຫຼືຖືກຄຸມຂັງຢູ່ນັ້ນ.