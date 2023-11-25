ການຢຸດຍິງ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລແລະກຸ່ມຮາມາສ ໃນເຂດກາຊາ ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໃນມື້ວັນສຸກ ໄດ້ກ່າວເຖິງເຄຣດິດບາງສ່ວນໃນການເຈລະຈາໃຫ້ປ່ອຍໂຕປະກັນໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ແລະການປ່ອຍນັກໂທດຂອງຝ່າຍອິສຣາແອລ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນເປັນ “ຜົນໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານທູດຢ່າງກວ້າງຂວາງາຂອງສະຫະລັດ.”
ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ ທ່ານ ແລະທີມງານຂອງທ່ານ ໄດ້ເຮັດວຽກມາຫຼາຍອາທິດແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ຢຸດການສູ້ລົບ ກົດດັນໃຫ້ມີການອະນຸດຍາດເພື່ອສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາ ແລະປ່ອຍພວກທີ່ຖືກລັກພາໂຕໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ຢູ່ໃນອິສຣາແອລເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາຜ່ານມາ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຂອບໃຈກາຕ້າ ອີຈິບ ແລະອິສຣາແອລສຳລັບການຕົກລົງທີ່ນຳໄປສູ່ການປ່ອຍໂຕຂອງພວກທີ່ຖືກຈັບໄປໂດຍກຸ່ມຮາມາສຈຳນວນນຶ່ງ.
“ມັນເປັນພຽງການເລີ້ມຕົ້ນ ແຕ່ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ມັນດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ” ທ່ານໄບເດັນກ່າວ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານໄບເດັນ ຈາກນັນຕັກເກັດ ໃນລັດແມັສຊາຈູແຊັສ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກແຜນການຢຸດຍິງເປັນເວລາ 4 ມື້ເລີ້ມຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກສົງຄາມດຳເນີນມາໄດ້ 7 ອາທິດ.