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ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ວັນ​ທີ 5 ຫຼັງຈາກມີການຂະຫຍາຍເວລາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ

  • ວີໂອເອ
ນັກໂທດຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ມີປະຕິກິລິຍາຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕຈາກຄຸກຂອງອິສຣາແອລ ໃນການແລກປ່ຽນກັບຕົວປະກັນຊາວອິສຣາແອລ ທີ່ກຸ່ມຮາມາສ ປ່ອຍຕົວຈາກເຂດກາຊາ ໃນເຂດເວັສແບັ້ງ ທີ່ໄດ້ຖືກຍຶດຄອງ ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2023.
ນັກໂທດຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ມີປະຕິກິລິຍາຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕຈາກຄຸກຂອງອິສຣາແອລ ໃນການແລກປ່ຽນກັບຕົວປະກັນຊາວອິສຣາແອລ ທີ່ກຸ່ມຮາມາສ ປ່ອຍຕົວຈາກເຂດກາຊາ ໃນເຂດເວັສແບັ້ງ ທີ່ໄດ້ຖືກຍຶດຄອງ ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2023.

ອິສຣາ​ແອ​ລ ​ແລະ​ກຸ່ມ ຮາມາສ ຄາດ​ວ່າ​ ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ນັກ​ໂທດ ​ແລະ​ຕົວ​ປະກັນ​ຕື່ມ​ອີກ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ ໄດ້​ຕໍ່​ເວ​ລາ​ອອກໄປ ​ເປັນ​ມື້​ທີ 5 ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້.

ອິສຣາແອລໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສືບຕໍ່ຢຸດການໂຈມຕີກຸ່ມຮາມາສຊົ່ວຄາວໃນເຂດ ກາຊາ ຕໍ່ໄປອີກນຶ່ງມື້ ຈາກການຕົກລົງເບື້ອງຕົ້ນ, ຄືຂໍ້ຕົກລົງ 4 ມື້ສຳລັບການປ່ອຍຕົວປະກັນທຸກໆ 10 ຄົນໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ແລະປ່ອຍຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ໃນຄຸກໂດຍອິສຣາແອລ ໃນຄວາມຜິດຕ່າງໆ 3 ເທົ່າ. ກຸ່ມຮາມາສ ຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປອີກ 2 ມື້ "ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດຽວກັນ."

ກາ​ຕາ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຈລະຈາ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂະຫຍາຍ​ເວລາ​ດັ່ງກ່າວ, ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ສະຫະລັດ ທີ່​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ຕົວ​ປະກັນ ​ຍັງ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ຕົວ ກ່າວ​ວ່າ ຕົນຍິນ​ດີກັບ​ການ​ຢຸດຕິ​ການສູ້ລົບ​ທີ່​ຂະຫຍາຍເວລາອອກ​ໄປ.

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການຢຸດຕິສົງຄາມໄດ້ “ເຮັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳເພີ້ມຕື່ມ ໃຫ້ແກ່ພວກພົນລະເຮືອນຜູ້ບໍລິສຸດ ທີ່ພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນທົ່ວເຂດ ກາຊາ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.” ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະ​ບໍ່​ຢຸດ​ຕິ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທາງ​ການ​ທູດ ຈົນ​ກວ່າ​ຕົວ​ປະ​ກັນ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່ກຸ່ມຮາມາສຈັບໄປ ຈະ​ໄດ້ຮັບອິດສະຫະລະພາບ.

"ພວກເຮົາ ແນ່ນອນ ຢາກເຫັນການຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປອີກ ຈົນກວ່າຕົວປະກັນທັງໝົດ ຈະໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວ," ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ, ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການສື່ສານຍຸດທະສາດ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ກ່າວ. "ນັ້ນແມ່ນເປົ້າໝາຍແທ້ໆ, ທີ່ຈະພາຕົວປະກັນທັງໝົດກັບບ້ານໄປຫາຄອບ​ຄົວ​ຂອງພວກເຂົາ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາຄວນຢູ່. ແລະ ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດກໍ່ຕາມ."

ການ​ແລກປ່ຽນ​ຕົວ​ປະກັນ​ຄັ້ງ​ທີ 4 ທີ່​ກຸ່ມ ຮາມາສ ຈັບຕົວໄປ ກັບ​ນັກ​ໂທດຊາວ​ປາ​ແລັສ​ໄຕ​ນ໌ ​ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ​ໃນ​ຕອນ​ຄໍ່າຂອງ​ວັນ​ຈັນ, ໂດຍກອງ​ກຳລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ອິສຣາ​ແອລ ກ່າວ​ວ່າ ຕົວ​ປະກັນ 11 ຄົນທີ່ກຸ່ມຮາມາສ ຈັບໄປ ​ໄດ້​ຮັບການ​ປ່ອຍ​ຕົວ​ແລ້ວ ​ແລະ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ຄຸກ​ຂອງອິສຣາ​ແອລ ກ່າວ​ວ່າ ຊາວປາ​ແລັສ​ໄຕນ໌ 33 ຄົນ ​ໄດ້ຮັບການ​ປ່ອຍ​ຕົວ. ໂດຍລວມແລ້ວ ຕົວປະກັນຊາອິສຣາແອລ 50 ຄົນ ແລະ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 150 ຄົນ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປ່ອຍ​ຕົວ​ ໃນ​ຊ່ວງໄລ​ຍະເວລາ 4 ມື້ທຳອິດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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