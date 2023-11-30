ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ຕົກລົງຕໍ່ເວລາການຢຸດຍິງ ອອກໄປ 1 ມື້

ອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຕໍ່ເວລາການຢຸດຍິງ ກັບກຸ່ມ ຮາມາສ ອອກໄປຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງມື້.
ກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງທາງທວີທເຕີ້ ເປັນພາສາ ຮິບຣູວ່າ: "ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜູ້ໄກ່ເກ່ຍເພື່ອສືບຕໍ່ໃນການດຳເນີນຂະບວນການປ່ອຍຕົວຜູ້ຖືກລັກພາຕົວໄປ ແລະພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕົກລົງ, ການຢຸດຍິງຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ."
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນປະມານ 15 ນາທີກ່ອນການຢຸດຍິງຈະສິ້ນສຸດລົງ.
ມີລາຍງານວ່າອິສຣາແອລ ບໍ່ພໍໃຈກັບລາຍຊື່ຕົວປະກັນທີ່ຈະຖືກປ່ອຍຕົວທີ່ກຸ່ມ ຮາມາສ ໄດ້ສະເໜີໃນການຕໍ່ເວລາອອກໄປ.
ກຸ່ມ ຮາມາສ ກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີຕົວປະກັບແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ 7 ຄົນ ແລະ ສົບຂອງອີກ 3 ຄົນທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ກ່າວວ່າ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ. ກຸ່ມ ຮາມາສ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າທັງ 10 ຄົນນັ້ນ ແມ່ນຕົວປະກັບທີ່ເປັນແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍທັງໝົດ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຕົນ.
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ໄດ້ປ່ອຍຕົວປະກັນ 16 ຄົນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງ ແລະມື້ທີ 6 ຂອງການຢຸດຍິງ ລະຫວ່າງຝ່າຍທີ່ສູ້ລົບກັນ ໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກເຈລະຈາ ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາຢຸດຊົ່ວຄາວການສູ້ລົບອອກໄປ ແລະ ປ່ອຍຕົວປະກັນຕື່ມອີກ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນຄຸກຂອງອິສຣາແອລ.
ແມ່ຍິງຊາວອິສຣາແອລ 5 ຄົນ, ເດັກນ້ອຍ 3 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຊາຍໄວ້ລຸ້ນ 2 ຄົນ ໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວພ້ອມກັບຊາວໄທ 4 ຄົນ. ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ປ່ອຍຕົວແມ່ຍິງອິສຣາແອລຊາວຣັດເຊຍ 2 ຄົນ, ອາຍຸ 50 ແລະ 73 ປີ, ກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນການປ່ອຍຕົວທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ. ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້ ອິສຣາແອລໄດ້ປ່ອຍຕົວຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 30 ຄົນອອກຈາກຄຸກຂອງຕົນເປັນການຕອບແທນ, ຮວມທັງນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຊື່ສຽງ ອາເຮດ ທາມິນີ (Ahed Tamini).
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນການຢຸດຍິງຈະສິ້ນສຸດລົງ, ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂໍ້ສະເໜີຂອງອິສຣາແອລ ທີ່ຈະຕໍ່ເວວລາການຢຸດຍິງ ອີກເທື່ອນຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ.
"ສິ່ງທີ່ໄດ້ຖືກສະເໜີໃນການປຶກສາຫາລື ເພື່ອຕໍ່ເວລາການຢຸດຍິງນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ," ແຫຼ່ງຂ່າວບອກກັບ ອົງການຂ່າວ AFP, ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ການເຈລະຈາແມ່ນສຸມໃສ່ການຕໍ່ເວລາ ການຢຸດເຊົາສູ້ລົບຊົ່ວຄາວອອກໄປ "ສອງມື້ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ."