ການປ່ອຍຕົວປະກັນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ໃນເຂດກາຊາ ຖືກເລື່ອນເວລາອອກໄປຈົນຮອດຢ່າງໜ້ອຍວັນສຸກມື້ອື່ນ, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ເມື່ອແລງວັນພຸດວານນີ້
ທ່ານ ຊາຈີ ຮາເນກບີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການປ່ອຍຕົວຈະເລີ່ມຂຶ້ນອີງຕາຂໍ້ຕົກລົງດັ້ງເດີມລະຫວ່າງສອງຝ່າຍນັ້ນ, ແລະ ບໍ່ແມ່ນກ່ອນວັນສຸກ,” ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ ຮາເນກບີ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນສຳລັບການເລື່ອນເວລາ, ແລະ ບໍ່ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າເວລາໃດ ອິສຣາແອລ ຈະເລີ່ມການຢຸດຍິງສີ່ວັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເຂດກາຊາ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຖືກປະກາດກ່ອນໜ້ານີ້ໂດຍຝ່າຍທີ່ເຮັດສົງຄາມກັນ. ການຢຸດຍິງດັ່ງກ່າວມີກຳນົດບັງຄັບໃຊ້ 10 ໂມງເຊົ້າຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ປະເທດ ກາຕ້າ, ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຕົກລົງພ້ອມກັບ ສະຫະລັດ ແລະ ອີຈິບ, ໄດ້ກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ, ກຸ່ມຮາມາສ, ໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ, ຈະປ່ອຍຕົວແມ່ຍິງ 50 ຄົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນຈະມາເຖິງນີ້, ໃນຂະນະທີ່ ອິສຣາແອລ ຄາດວ່າຈະປ່ອຍຕົວນັກໂທດຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 150 ຄົນ.
ບໍ່ມີຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວຄົນໃດຖືກເປີດເຜີຍ, ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າຈຳນວນນຶ່ງໃນຕົວປະກັນຊາວອາເມຣິກັນ 9 ຄົນທີ່ຖືກຈັບໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ຈະລວມຢູ່ໃນຜູ້ຖືກປ່ອຍຕົວນັ້ນ.
ການຕໍ່ສູ້ໄດ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປໃນວັນພຸດວານນີ້ ດ້ວຍການລະເບີດຖືກພົບເຫັນໃນ ກາຊາ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟເຂົ້າໃສ່ ອິສຣາແອລ.
ການໂຈມຕີທາງອາກາດລູກນຶ່ງໄດ້ຕົກຖືກຕຶກທີ່ພັກອາໄສໃນເມືອງ ຄານ ຢູນິສ ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ, ເຊິ່ງມີລາຍງານວ່າໄດ້ສັງຫານ 17 ຄົນ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນໃນພາກເໜືອຂອງເຂດ ກາຊາ, ຜູ້ເສຍຊີວິດປະມານ 60 ສົບ ແລະ ບາດເຈັບ 200 ຄົນຈາກການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໄປໂຮງໝໍ ຄາມາລ ອາດວານ ເມື່ອຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ