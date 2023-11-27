ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ວັນສຸດທ້າຍຂອງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ກ່ຽວກັບ ການຢຸດຍິງ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງສຳລັບ ອິສຣາແອລ ຈະປ່ອຍຕົວນັກໂທດ ປາແລັສໄຕນ໌ ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ປ່ອຍຕົວປະກັນເພີ່ມເຕີມ ທ່າມກາງການຜັກດັນເພື່ອຕໍ່ເວລາການຢຸດຕໍ່ສູ້.
ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ລະບຸວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ, ໃນຂະນະທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວຢ້ຳໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ອິສຣາແອລ ເຕັມໃຈຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລວມມີກຸ່ມຮາມາສ ປ່ອຍຕົວປະກັນຕື່ມອີກ 10 ຄົນຕໍ່ວັນ.
ຂໍ້ຕົກລົງໃນເບື້ອງຕົນ, ເຊິ່ງໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຫຼັງຈາກສົງຄາມ 6 ອາທິດ, ລວມມີກຸ່ມຮາມາສປ່ອຍຕົວປະກັນທັງໝົດ 50 ຄົນ, ອິສຣາແອລ ປ່ອຍຕົວນັກໂທດ ປາແລັສໄຕນ໌ 150 ຄົນ, ແລະ ຢຸດການຕໍ່ສູ້.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວໃນແລງວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຊາວອິສຣາແອລ ທັງໝົດ 39 ຄົນ, ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 117 ຄົນ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ 19 ຄົນໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວ.
ສະຫະລັດ, ອີຈິບ ແລະ ກາຕ້າ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງຫຼັງຈາກໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນການຢຸດຍິງ 4 ວັນນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ນັ້ນແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ນັ້ນແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອຮັກສາການຢຸດຕໍ່ສູ້ນີ້ໃຫ້ກາຍມື້ອື່ນອອກໄປ ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດສືບຕໍ່ເຫັນຕົວປະກັນອອກມາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃນເຂດກາຊາເພີ່ມຂຶ້ນ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບການປ່ອຍຕົວເດັກຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອິສຣາແອລ ອາຍຸ 4 ປີຄົນນຶ່ງ, ເຊິ່ງພໍ່ແມ່ຂອງລາວຖືກຂ້າຕາຍໃນການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສໃນ ອິສຣາແອລ ເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.