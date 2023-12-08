ກອງທະຫານອິສຣາແອລ ໄດ້ຍິງສັງຫານຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 6 ຄົນ ຢູ່ທີ່ສູນອົບພະຍົບແຫ່ງນຶ່ງ ໃກ້ເມືອງທູບາສ ໃນເຂດຢຶດຄອງຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໃນເຂດພາກໃຕ້ກາຊາ ກ້າວເຂົ້າສູ່ເດືອນທີ 3.
ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ກອງທັບອິສຣາແອລຍັງໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການສືບສວນກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງນັກຂ່າວຣອຍເຕີ້ ຢູ່ໃນພາກໃຕ້ເລບານອນ ເມື່ອວັນທີ 13 ຕຸລາຜ່ານມາ.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ລາຍງານວ່າ ທາງກອງທັບໄດ້ກ່າວ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໂດຍບໍໄດ້ລະບຸຊື່ນັກຂ່າວ ອິສຊາມ ອັບດາລລາ ວ່າ ໃນເວລາທີ່ເກີດເຫດນັ້ນ ກຳລັງຂອງກຸ່ມເຮັສໂບລລາໃນເລບານອນໄດ້ທຳການໂຈມຕີທົ່ວບໍລິເວນຊາຍແດນແລະທະຫານອິສຣາແອລໄດ້ຍິງຕອບໂຕ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກຸ່ມເຮັສໂບລລາເຂົ້າໄປໃນອິສຣາແອລ.
ກອງກຳລັງປ້ອງກັນໂຕຂອງອິສຣາແອລ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ແລ້ວ “ຕົນຮູ້ເລື້ອງກ່ຽວກັບການກ່າວອ້າງທີ່ວ່າ ນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ເສຍຊີວິດ” ໃນອັນທີ່ເປັນເຂດມີການສູ້ລົບກັນດຳເນີນຢູ່ແລະເຫດຮ້າຍນີ້ ພວມມີການທົບທວນ.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ໂຈມຕີພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ຢູ່ໃນຫົວເມືອງທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງເຂດກາຊາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ 350 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະພົນລະເຮືອນປາແລັສໄຕນ໌ຫຼາຍພັນຄົນພວມຊອກຫາບ່ອນຢູ່ອາໄສ ເພື່ອຫຼົບໜີຈາກໄພສົງຄາມ.
ອົບພະຍົບໃນເຂດກາຊາຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ພາກັນເຂົ້າໄປໃນເມືອງຣາຟາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດອີຈິບ ບ່ອນທີ່ອິສຣາແອລ ໄດ້ຖິ້ມໃບປິວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຫຼົບໜີ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະປອດໄພ. ແຕ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ລາຍງານວ່າ ມີ 37 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ເມື່ອຄືນທີ່ແລ້ວ ຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລ.
ກອງທັບອິສຣາແອລໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາພວກຫົວຮຸນແຮງວ່າ ຍິງຈະຫຼວດໂຈມຕີຈາກບໍລິເວນໃກ້ໆກັບເມືອງຣາຟາ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເຂດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ.