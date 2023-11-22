ຕົວປະກັນຈຳນວນນຶ່ງທີ່ຖືກຈັບໂດຍກຸ່ມຮາມາສໃນເຂດກາຊາ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວໃນເດືອນແລ້ວນີ້ຢູ່ ອິສຣາແອລ ອາດຖືກປ່ອຍຕົວໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນ, ຫຼັງຈາກຂໍ້ຕົກລົງຖືກປະກາດໂດຍປະເທດ ກາຕ້າ ທີ່ລວມມີກອງກຳລັງ ອິສຣາແອລ ຢຸດການໂຈມຕີຂອງເຂົາເຈົ້າໃນກາຊາ 4 ວັນ.
ກາຕ້າ ໄດ້ກ່າວວ່າກຸ່ມຮາມາສ ຈະປ່ອຍຕົວແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 50 ຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ ອິສຣາແອລ ກໍຈະປ່ອຍຕົວ “ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຈຳນວນນຶ່ງທີ່ຖືກກັກຂັງໃນຄຸກ ອິສຣາແອລ.”
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຖືກປະກາດໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການເຈລະຈາຫຼາຍອາທິດທີ່ນຳໜ້າໂດຍ ກາຕ້າ, ສະຫະລັດ ແລະ ອີຈິບ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າຕົວປະກັນທີ່ຖືກປ່ອຍໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ແມ່ນຄາດວ່າຈະລວມມີຊາວອາເມຣິກັນ ຫຼາຍຄົນ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈ ເຊກ ຕາມິມ ບິນ ຮາມາສ ອາລ-ທານີ ແຫ່ງກາຕ້າ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ອັບແດລ໌-ຟັດທາ ແອລ-ຊີຊີ ຂອງ ອີຈິບ ສຳລັບການນຳພາທີ່ສຳຄັນຂອງພວກເພິ່ນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມໃນການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງນີ້. ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນຕັນຢາຮູ ແລະ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດໃນການສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ເວລາຢຸດຍິງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຈະສາມາດດຳເນີນໄປຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອບັນເທົາຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງຄອບຄົວຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ບໍລິສຸດໃນ ກາຊາ.”
ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ຈັບປະຊາຊົນເປັນຕົວປະກັນປະມານ 240 ຄົນນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຈມຕີເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາໃນ ອິສຣາແອລ, ໃນລະຫວ່າງນັ້ນພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 1,200 ຄົນ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ກາຊາ ເວົ້າວ່າຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຫຼາຍກວ່າ 12,000 ຄົນ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍຢ່າງໜ້ອຍ 5,000 ຄົນ, ຖືກຢືນຢັນວ່າໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີທາງທະຫານຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນເຂດກາຊາ.
ກາຕ້າ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການເລີ່ມຢຸດຕໍ່ສູ້ຂອງ ອິສຣາແອລ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະຖືກປະກາດໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ອື່ນ ແລະ ອາດຕໍ່ເວລາອອກໄປກາຍ 4 ວັນທີ່ຖືກກຳນົດໃນເບື້ອງຕົ້ນ.