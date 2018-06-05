ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ພົບປະກັບບັນດາ
ຜູ້ນຳຝຣັ່ງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສືບຕໍ່ພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະຊັກຊວນໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳຢູໂຣບ ດັດແກ້ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບອີຣ່ານ.
ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ເລີ່ມການຢ້ຽມຢາມຢູໂຣບ 3 ມື້ ຂອງທ່ານ ໃນວັນຈັນວານນີ້
ທີ່ເຢຍຣະມັນ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເຕືອນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງເກີລາ ເມີຣ໌ໂກລ ເຖິງການ
ເຂົ້າໄປພົວພັນໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ທີ່ອາດສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄື້ນຟອງອັນໃຫຍ່
ຂອງພວກອົບພະຍົບເຂົ້າໄປຍັງຢູໂຣບໄດ້.
ການທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳຖະແຫຼງການຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ
ກັບທ່ານນາງເມີຣ໌ໂກລ, ຜູ້ນຳອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຕຫະຣ່ານ ຕ້ອງການທີ່ຈະ
ປຸກລະດົມທາງດ້ານສາສະໜາ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ຊຶ່ງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາ
ອິສລາມ ນິກາຍຊຸນນີ່ ນັ້ນ ໂດຍການໃຊ້ພວກທະຫານບ້ານຊາວຊີໄອທ໌ ພາຍໃຕ້
ການຄວບຄຸມຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ພວກສາສະໜາຊຸນນີ່ ປ່ຽນການນັບຖືນັ້ນ.
“ນີ້ແມ່ນຈະພາໃຫ້ເກີດສົງຄາມທາງສາສະໜາອີກເທື່ອນຶ່ງ ຊຶ່ງຄັ້ງນີ້ຈະແມ່ນສົງຄາມ
ສາສະໜາ ໃນຊີເຣຍ ແລະຜົນທີ່ຕິດຕາມມາກໍຄື ຈະມີພວກອົບພະຍົບໃນຈຳນວນຫຼາຍ, ຫຼວງຫຼາຍຂຶ້ນ. ແລະທ່ານກໍຊາບດີແລ້ວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄປໃສ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ
ຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ປະເທດເຢຍຣະມັນ ແລະປະເທດຢູໂຣບອື່ນໆ ໄດ້ເຫັນການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງພວກອົບພະຍົບ
ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ທີ່ໄດ້ສ້າງການແບ່ງແຍກທາງການເມືອງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະເປັນ
ເຊື້ອໄຟຊຸກຍູ້ໃຫ້ພັກຂວາຈັດ ມີອິດທິພົນເພີ້ມຂຶ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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