ຊາວປາແລສໄຕນ໌ 4 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍ ແລະຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການປະທ້ວງ ຢູ່ເຂດກາຊາ

ທະຫານອິສຣາແອລ ໄດ້ສັງຫານຊາວປາແລສໄຕນ໌ສີ່ຄົນ ຮວມທັງເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍອາ
ຍຸ 15 ປີ ຄົນນຶ່ງ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງເຂດກາຊາ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 150 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນວັນສຸກວານນີ້ ໃນ
ການປະທ້ວງຢູ່ຊາຍແດນຂອງເຂດກາຊາກັບອິສຣາແອລ.
ຫຼາຍກວ່າ 30 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍນັບແຕ່ມີການປະທ້ວງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອສີ່ອາທິດກ່ອນ.
ລາຍງານສື່ມວນຊົນກ່າວວ່າ ພວກປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປໃກ້ຊາຍແດນຂອງ
ເຂດກາຊາກັບອິສຣາແອລ ເພື່ອປະທ້ວງໃນວັນສຸກວານນີ້ ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນຜາມເລາະລຽບຕາມຊາຍແດນ. ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ສ່ຽງເຂົ້າໄປ
ໃກ້ຮົ້ວຂັ້ນຊາຍແດນກໍໄດ້ພາກັນແກວ່ງກ້ອນຫີນ ຈູດຕີນລົດ ແລະປ່ອຍວ່າວທີ່ເຜົາ
ຜ້າຂາດ.
ບັນດາຜູ້ສັງເກດການກ່າວວ່າ ວ່າວເປັນຍຸດທະສາດໃໝ່ ແລະອອກແບບມາເພື່ອຈູດ
ທົ່ງນາຂອງອິສຣາແອລ. ຢ່າງໜ້ອຍວ່າວອັນນຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ແຕ້ມຮູບສະວາຕິກາ ຫຼືເຄື່ອງ
ໝາຍຂອງທະຫານຮິດເລີ.
ພວກປະທ້ວງພາກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສິ້ນສຸດການກີດກັ້ນທີ່ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ
ແລະໃຫ້ສົ່ງອົບພະຍົບປາແລສໄຕນ໌ໄປຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ປະເທດອິສຣາແອລ ຕັ້ງຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ
ນີ້ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຢູ່ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຂັບໄຫລ່ໜີ ພາຍ
ຫຼັງທີ່ມີການສ້າງຕັ້ງປະເທດອິສຣາແອລຂຶ້ນໃນປີ 1948. ອິສຣາແອລໄດ້ຕັດສິນຊໍ້າແລ້ວ
ຊໍ້າອີກ ກ່ຽວກັບສິດທິໃນການກັບຄືນມາຢູ່ ຂອງພວກຄົນເຫລົ່ານີ້ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ
ອິສຣາແອລຈະສູນເສຍຄວາມ ເປັນກຸ່ມຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊາວຢີວ.
ບັນດາກຸ່ມເພື່ອສິດທິມະນຸດຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕ້ານວ່າກົດລະບຽບໃນການເປິດສາກຍິງ
ຂອງອິສຣາແອລແມ່ນຜິດກົດໝາຍ ເພາະວ່າພວກທະຫານອາດສາມາດໃຊ້ກຳລັງອາວຸດ
ຮ້າຍແຮງເພື່ອຕ້ານພວກປະທ້ວງທີ່ບໍ່ມີອາວຸດໄດ້. ອົງການນີລະໂທດກຳສາກົນໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ອິສຣາແອລ “ຢຸດເຊົາທັນທີຕໍ່ການໃຊ້ອາວຸດເກີນຂອບເຂດ ແລະຮ້າຍເພື່ອກົດດັນ
ພວກປະທ້ວງປາແລສໄຕນ໌ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາອອກໄປນັ້ນ." ບັນດາກຸ່ມສິດທິມະນຸດຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສອບສວນຢ່າງອິດສະລະຕໍ່ການສັງຫານດັ່ງກ່າວ.
ທະຫານອິສຣາແອລກ່າວວ່າຕົນໄດ້ຍິງຕອບໂຕ້ “ດ້ວຍເຄື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກ ກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ສະຫລາຍຕົວ ແລະກໍຍິງຕາມກົດລະບຽບຂອງການຕອບໂຕ້ກັນເທົ່ານັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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