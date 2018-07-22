ອິສຣາແອລ ອົບພະຍົບ ອາສາສະໝັກ ອົງການ ໝວກກັນກະທົບສີຂາວ ໄປປະເທດ ຈໍແດັນ

ອິສຣາແອລ ໄດ້ອົບພະຍົບນັກກູ້ໄພອາສາສະໝັກໝວກກັນກະທົບສີຂາວ ປະມານ
800 ຄົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດ ຊີເຣຍ ແລະ ນຳເອົາເຂົາເຈົ້າໄປ
ປະເທດ ຈໍແດັນ ໃນຂະບວນລົດບັສ ທີ່ຮ່ວມເດີນທາງໄປດ້ວຍ ລົດຂອງຕຳຫຼວດ
ອິສຣາແອລ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເມື່ອຄືນວັນເສົາວານນີ້.
ກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດ ອິສຣາແອລ, ທີ່ໄດ້ລະບຸຕົວບັນດາພະນັກງານກູ້ໄພວ່າ
ເປັນພົນລະເຮືອນນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີວ່າ “ບັນດາພົນລະເຮືອນໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍ
ອອກຈາກເຂດສົງຄາມໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ຊີເຣຍ ຍ້ອນມີໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງ ຕໍ່ຊີ
ວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການຂົນສົ່ງປະຊາຊົນ ຊີເຣຍ ທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ ຜ່ານ ອິສຣາແອລ
ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ໂດດເດັ່ນ.
ອົງການ IDF ເວົ້າວ່າ ການອົບພະຍົບ ແມ່ນໄດ້ເຮັດຂຶ້ນ ຍ້ອນ “ການຮຽກຮ້ອງຂອງ
ສະຫະລັດ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນ ຢູໂຣບ ອື່ນໆ.”
ອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ຜູ້ຖືກອົບພະຍົບ ໄດ້ຖືກນຳໄປປະເທດ “ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ”, ແຕ່ບໍ່ໄດ້
ກ່າວເຖິງປະເທດ ຈໍແດັນ.
ນາງ ເປຕຣາ, ຈາກອົງການຂ່າວທາງການ ຈໍແດັນ ເວົ້າວ່າ “ປະຊາຊົນ ຊີເຣຍ ແມ່ນ
ຢູ່ໃນບໍລິເວນ ທີ່ຖືກປິດລ້ອມໃນປະເທດ ຈໍແດັນ. ອົງການຂ່າວນັ້ນເວົ້າວ່າ ອັງກິດ,
ເຢຍຣະມັນ ແລະ ການາດາ ໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າ ຈະເອົາເຂົາເຈົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານພາຍໃນ
ສາມເດືອນ.
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