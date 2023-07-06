ກອງທັບຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດການປິດລ້ອມສູນອົບພະຍົບ ເຈນິນ ສອງວັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ຫຼື ເຂດ ເວັສແບັ້ງ, ດ້ວຍປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ອອກມາຈາກເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ເດີນທາງກັບຈາກສະຖານທີ່ລີ້ໄພ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄປພົບກັບການທຳລາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການ ທາງທະຫານທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ໃນເຂດເວັສແບັ້ງໃນເກືອບສອງທົດສະວັດນັ້ນ, ກອງກຳລັງ ອິສຣາແອລ ໄດ້ສັງຫານຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ 12 ຄົນ, ດ້ວຍທະຫານ ອິສຣາແອລ ຄົນນຶ່ງກໍໄດ້ເສຍຊີວິດເຊັ່ນກັນ. ການໂຈມຕີແມ່ນມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະປາບປາມພວກຫົວຮຸນແຮງ ປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ ອິສຣາແອລ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ສຳລັບການສັງຫານຊາວ ອິສຣາແອລ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຍຶດ ແລະ ທຳລາຍອາວຸດຕ່າງໆ.
ກອງທະຫານ ອິສຣາແອລ ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ ໄດ້ດຸດຜ່ານຖະໜົນທີ່ແຄບ ແລະ ຮ່ອມພູ, ພ້ອມກັບທຳລາຍເຮືອນຈຳນວນນຶ່ງ.
ທ່ານ ຟາຣາຈ ອາລ-ຈຸນດີ, ພະນັກງານຂັບລົດໂຮງໝໍ, ໄດ້ກ່າວວ່າກອງທັບ ອິສຣາແອລ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຄອບຄົວຂອງລາວອົບພະຍົບອອກໄປ ກ່ອນໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຂອງລາວ ແລະ ຄົນອື່ນໆໃນໝູ່ບ້ານຂອງລາວ ດ້ວຍການໂຈມຕີທາງອາກາດ.