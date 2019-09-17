ອິສຣາແອລ ກຳລັງທຳການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກຳລັງປະເຊີນກັບການທ້າທາຍຈາກອະດີດຜູ້ບັນຊາກອງທັບ, ທ່ານ ເບັນນີ ແກນທ໌ (Benny Gantz).
ຜົນຂອງການຢັ່ງຫາງສຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄະແນນສູສີກັນຫລາຍແບບສະຫລຸບໄດ້ຍາກ ໂດຍທີ່ພັກລີຄູດ (Likud) ຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູທີ່ເປັນພັກຝ່າຍຂວາ ແມ່ນມີຄະແນນຈາວກັນກັບພັກສີຟ້າ ແລະຂາວ ຂອງທ່ານແກນທ໌ (Gantz), ທີ່ນິຍົມແນວທາງສາຍກາງ ຊຶ່ງບໍ່ມີພັກໃດຄາດຄະເນວ່າ ຈະຊະນະສຽງສ່ວນຫລາຍຢູ່ໃນຄແນຊເຊັດທ໌ (Knesset) ທີ່ເປັນສະພາ ຂອງອິສຣາແອລທີ່ມີສະມາຊິກ 120 ທ່ານນັ້ນ. 10 ພັກອາດຈະໄດ້ຊະນະໃນການຍາດເອົາບ່ອນນັ່ງຕ່າງໆ ໃນສະພານິຕິບັນຍັດດັ່ງກ່າວ.
ສະພາບການນັ້ນອາດຈະປ່ອຍໃຫ້ທ່ານ ອາວິກດໍ ລີເບີແມນ (Avigdor Lieberman), ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດແລະຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນພັນທະມິດຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ແຕ່ບັດນີ້ກັບມາເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານນັ້ນ ກາຍມາເປັນຜູ້ຕັດສິນໃນການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານປະສົມຂຶ້ນ. ທ່ານ ລີເບີແມນ, ຫົວໜ້າພັກໄບເຕນູຂອງອິສຣາແອລ (Israel Beitenu) ອາດຈະເພີ້ມບ່ອນນັ່ງຂອງຕົນ ຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ ຈາກ 5 ບ່ອນມາເປັນ 10 ບ່ອນກໍເປັນໄດ້. ຄຳຂວັນໃນການຫາສຽງຂອງທ່ານແມ່ນ "ເຮັດໃຫ້ອິສຣາແອລກັບຄືນມາສູ່ສະພາບປົກກະຕິຄືນອີກ," ຊຶ່ງເປັນຄຳຂວັນທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຕ້ານກັບສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ອິດທິພົນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຂອງບັນດາພັກອະນຸລັກນິຍົມດ້ານສາສະໜາແຮງຈັດຂອງ ອິສຣາແອລ ຕໍ່ຊີວິດດ້ານການເມືອງຂອງປະເທດ.
ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ທຳການຫາສຽງແບບຊາດນິຍົມຢ່າງໜັກບັ້ນສຸດທ້າຍໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການໃຫ້ຖືກເລືອກຕັ້ງຄືນອີກ, ທ່ານຈະເອົາບ່ອນຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຂອງຊາວຢີວທັງໝົດທີ່ຢູ່ໃນຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ທີ່ພວກຜູ້ນຳຂອງປາແລສໄຕນ໌ຄັດຄ້ານນັ້ນ ມາເຂົ້າເປັນຂອງອິສຣາແອລໝົດ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸກອງທັບອິສຣາແອວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຂະຫຍາຍເຂດແດນໄປກວາມເອົາບ່ອນຕັ້ງບ້ານເຮືອນໃໝ່ ແລະຄຸ້ມຂອງບ່ອນຕັ້ງບ້ານເຮືອນໃໝ່ທັງໝົດ," ຊຶ່ງລວມມີ "ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫລືຄວາມສຳຄັນແກ່ມູນເຊື້ອງຂອງອິສຣາແອລ."
ທ່ານເນຕັນຢາຮູ, ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຳຂອງອິສຣາແອລທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງດົນກວ່າໝູ່ໝົດ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການຕໍ່ສູ້ທາງການເມືອງທີ່ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສືບຕໍ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີ 5 ຂອງທ່ານ ຢ່າງເປັນປະຫວັດການ ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານກໍາລັງຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ ອາດທຳການສໍ້ລາດບັງຫລວງຢູ່ໃນເວລານີ້ ກໍຕາມ. ອິສຣາແອລໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 2 ໃນຮອບເວລາບໍ່ເຖິງ 6 ເດືອນ, ໂດຍທີ່ທ່ານເນຕັນຢາຮູບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໂຮມເອົາສຽງສ່ວນຫລາຍຢູ່ໃນສະພາເພື່ອສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານຂຶ້ນໄດ້ ພາຍຫລັງທີ່ມີການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາແລ້ວ.
ທ່ານ ແກນທ໌ (Gantz) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນຄົນ ຂຶ້ນມາແທນ ທ່ານເນຕັນຢາຮູໄດ້ຢ່າງມີກຽດສະຫງ່າງາມ.