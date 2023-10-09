ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິສຣາແອລ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງກ່າວປະນາມສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ອາຊະຍາກຳສົງຄາມຂອງກຸ່ມຮາມາສ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ອິສຣາແອລ.
ທ່ານ ກີລາດ ເອີດານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ອິສຣາແອລ ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງອັນດຽວ. ອາຊະຍາກຳສົງຄາມຂອງກຸ່ມ ຮາມາສ ຕ້ອງຖືກກ່າວປະນາມຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຄວາມໂຫດຮ້າຍທີ່ບໍ່ສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ນີ້ຕ້ອງຖືກກ່າວປະນາມ. ອິສຣາແອລ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວກ່ອນກອງປະຊຸມປິດລັບຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ມີ 15 ປະເທດ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກການໂຈມຕີຢ່າງໂຫດຮ້າຍແບບບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາໂດຍພວກນັກລົບ ຮາມາສ ໃສ່ເມືອງ ແລະ ຕົວເມືອງຕ່າງໆຂອງ ອິສຣາແອລ. ປະຊາຊົນ ອິສຣາແອລ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ, ບາດເຈັບ ແລະ ຖືກລັກພາຕົວໂດຍກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ໃນສິ່ງທີ່ເອກອັກຄະລັດຖະທິດ ເອີດານ ໄດ້ກ່າວວ່າເປັນການໂຈມຕີທີ 11 ກັນຍາ ຂອງປະເທດຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງເປັນການອ້າງເຖິງການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ອາລ-ໄກດາ ໃສ່ ສະຫະລັດ ໃນປີ 2001 ທີ່ໄດ້ສັງຫານເກືອບ 3,000 ຄົນ.
ທ່ານ ເອີດານ ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ກຸ່ມ ຮາມາສ ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະທຳລາຍ ອິສຣາແອລ ວ່າ “ພວກເຂົາຈະບໍ່ຢຸດຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະຄາດຕະກຳພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຈົນໝົດ, ນີ້ແມ່ນແນ່ນອນ, ເປັນຫຍັງຄວາມໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນນີ້ຈຶ່ງແມ່ນວັນທີ 11 ກັນຍາຂອງ ອິສຣາແອລ. ຈາກນີ້ໄປ, ບໍ່ມີຫຍັງຈະເປັນຄືທີ່ມັນເຄີຍເປັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສັນຍາທ່ານໄວ້.”
ລັດຖະບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ບັນດາອົງການສືບລັບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປ້ອງກັນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າປະເທດຂອງທ່ານແມ່ນກຳລັງເຂົ້າສູ່ສົງຄາມທີ່ຍາວນານ.
ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ອິສຣາແອລ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ຕຶກຕ່າງໆໃນເຂດ ກາຊາ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມ ຮາມາສ ແລະ ຊາວ ປາແລັສໄຕນ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນມີລາຍງານວ່າໄດ້ເສຍຊີວິດໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທຳອິດຂອງການແກ້ແຄ້ນ.