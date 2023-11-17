ອິສຣາແອລໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ອອກຈາກ 4 ເມືອງໃນພາກໃຕ້ຂດກາຊາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍໃຫ້ສັນຍາ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຂະຫຍາຍການເຮັດສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໄປສູ່ເຂດບ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລໄດ້ບອກໃຫ້ຜູ້ຄົນຊາບວ່າມັນເປັນເຂດທີ່ປອດໄພ.
ອິສຣາແອລໄດ້ຖິ້ມໃບປິວຈາກເຮືອບິນເມື່ອຄືນແລ້ວ ແຈ້ງໃຫ້ພວກພົນລະເຮືອນອອກໄປຈາກເມືອງບານີ ຊູຮາຍລາ ຄູຊາ ອາບາສຊານ ແລະກາຣາຣາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງເມືອງຄານຢູນິສ ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງສຳຄັນສຸດໃນພາກໃຕ້ເຂດກາຊາ.
ໃບປິວກ່າວວ່າ “ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ທ່ານຕ້ອງຍົກຍ້າຍອອກໄປຈາກບ່ອນຢູ່ຂອງທ່ານໃນທັນທີແລະມຸ່ງໜ້າໄປຍັງບ່ອນຫຼົບໄພທີ່ຮູ້ຈັກໃນທັນທີ. ຜູ້ໃດກໍ ທີ່ຢູ່ໃກ້ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼືທີ່ຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ແລະເຮືອນທຸກໆຫຼັງທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຈະຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ.
ປະຊາຊົນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ກ່າວວ່າ ມີການໂຈມຕີຖິ້ມລະເບີດຢ່າງໜັກ ເມື່ອຄືນທີ່ແລ້ວ.
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ກອງທັບອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ພົບສົບຂອງນາງເຢຮູດິດ ວາຍສ໌ (Yehudit Weiss) ນຶ່ງໃນໂຕປະກັນ 240 ຄົນທີ່ຖືກກຸ່ມຮາມາສຈັບໂຕໄປ ໃນການໂຈມຕີເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາ ຕໍ່ປະເທດອິສຣາແອລ. ກອງທັບກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ພົບສົບຂອງນາງໃກ້ໆກັບໂຮງໝໍຊີຟາ ໃນເມືອງກາຊາ.
ແມ່ຍິງອາຍຸ 65 ປີຄົນນຶ່ງ ເປັນແມ່ຂອງພວກລູກໆ 5 ຄົນ ແລະໄດ້ຖືກຈັບໂຕໄປຈາກກິບບຸສ ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີ ຂອງກຸ່ມຮາມາສ. ສາມາດຂອງນາງ ທ່ານຊມູລິກ ວາຍສ໌ (Shmulik Weiss) ໄດ້ຖືກພົບເຫັນເສຍຊີວິດຢູ່ໃນຫ້ອງລີ້ໄພຂອງເຮືອນເຂົາເຈົ້າ.
ທະຫານອິສຣາແອລຍັງສືບຕໍ່ຊອກຄົ້ນຫາຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍຊີຟາ ຊຶ່ງພວກທະຫານໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນມື້ວັນພຸດ ໂດຍເຊື່ອວ່າມັນເປັນກອງບັນຊາການຂອງກຸ່ມຮາມາສ. ອິສຣາແອລໄດ້ນຳເອົາອາວຸດ ອອກມາສະແດງ ທີ່ອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ແຕ່ກຸ່ມຮາມາສກ່າວວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການພົບອາວຸດຢູ່ທີ່ນັ້ນເລີຍ.
ກອງທັບອິສຣາແອລໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ນຳວີດີໂອອອກເຜີຍແຜ່ໃນອັນທີ່ທາງກອງທັບກ່າວວ່າ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ປາກທາງເຂົ້າອຸໂມງ ທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສໄດ້ນຳໃຊ້ ທັງຢູ່ໃນ ແລະຢູນອກໂຮງໝໍຊີຟາ. ວີດີໂອ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການພິສູດໃນທັນທີເທື່ອນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູທີ່ເລິກລົງໄປຢູ່ໃນພື້ນດິນ ທີ່ຫ້ອມລ້ອມດ້ວຍຊີເມນແລະດິນຊາຍ.