ທະຫານ ອິສຣາແອລ ໄດ້ສືບຕໍ່ການປະຕິບັດການ ຢູ່ໃນ ແລະ ອ້ອມໂຮງໝໍ ຊີຟາ ຂອງ ກາຊາ, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອຕາມຫາພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດນາທີຫຼັງຈາກໄດ້ເຕືອນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດການທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນນັ້ນ.
ກອງກຳລັງປ້ອງກັນ ອິສຣາແອລ ໄດ້ອະທິບາຍການປະຕິບັດການຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າ “ແນ່ນອນ ແລະ ຖືກຕັ້ງເປົ້າໄວ້.” ອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າກຸ່ມຮາມາສໄດ້ໃຊ້ໂຮງໝໍເປັນສູນບັນຊາການ, ແລະ ຄົນໄຂ້ ແລະ ພະນັກງານຢູ່ທີ່ນັ້ນເປັນກັນບັງມະນຸດ, ເຊິ່ງແມ່ນການກ່າວຫາທີ່ກຸ່ມຮາມາສ ແລະ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາລະນະສຸກ ກາຊາ ໄດ້ປະຕິເສດ.
ອິສຣາແອລ ບໍ່ໄດ້ສະໜອງຮູບ ຫຼື ວິດີໂອເພື່ອສະໜັບສະໜູນການກ່າວອ້າງຂອງພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບ ພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສຢູ່ໂຮງໝໍ ຊີຟາ, ແນວໃດກໍ່ຕາມເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຜີຍແຜ່ວິດີໂອ ກ່ຽວກັບ ພວກຫົວຮຸນແຮງປະຕິບັດການໃນໝູ່ບ້ານທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ຕ້ອງຈະຫຼວດ ແລະ ອາວຸດຕ່າງໆຢູ່ໃກ້ໂຮງໝໍ ແລະ ວັດອິສລາມ. ໂຮງໝໍຊີຟາ ແມ່ນໂຮງໝໍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຂດ ກາຊາ.
ຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ ທ່ານ ເທດຣອສ ອາດານອມ ເກເບຣເຢຊຸສ, ໄດ້ເອີ້ນການບຸກກວດຄົ້ນຂອງກອງກຳລັງປ້ອງກັນ ອິສຣາແອລ ຢູ່ໂຮງໝໍ ຊີຟາ ວ່າ “ຮັບບໍ່ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ.”
ທ່ານ ເທດຣອສ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ນະຄອນ ເຈນີວາ ປະເທດ ສວິດເຊີແລນ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ໂຮງໝໍບໍ່ແມ່ນສະໜາມລົບ” ແລະ ຄົນໄຂ້ ກັບພະນັກງານໃນໂຮງໝໍຕ້ອງຖືກປົກປ້ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຈະຖືກໃຊ້ສຳລັບຈຸດປະສົງທາງທະຫານກໍ່ຕາມ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຫາກຸ່ມຮາມາສ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ໂຮງໝໍ ຊີຟາ ເປັນສູນບັນຊາການ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເອີ້ນວ່າ “ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນເມືອງ ວູດຊາຍດ໌, ລັດຄາລິຟໍເນຍ ວັນພຸດວານນີ້, ຫຼັງຈາກການພົບປະກັບປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ວ່າ “ເຈົ້າມີສະຖານະການທີ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມຄັ້ງທຳອິດຖືກກະທຳໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ດ້ວຍການມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາ, ທະຫານຂອງພວກເຂົາລີ້ຢູ່ໃຕ້ໂຮງໝໍ. ແລະນັ້ນແມ່ນຂໍ້ເທັດຈິງ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.”