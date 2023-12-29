ກອງທັບອິສຣາແອລ ຍັງສືບຕໍ່ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະປະຕິບັດງານ ທາງພາກພື້ນດິນ ທີ່ແນໃສ່ກຸ່ມຮາມາສ ໃນພາກເໜືອ ພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທາງກອງທັບ ໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈຫຼັງຈາກພົນລະເຮືອນຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີສູນອົບພະຍົບແຫ່ງນຶ່ງໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້.
ການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກຈຳນວນນຶ່ງ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ເມືອງຄານຢູນິສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້. ການຖິ້ມລະເບີດຂອງອິສຣາແອລ ໃນຕອນກາງຄືນວັນພະຫັດ ໄດ້ຕົກໃສ່ເຮືອນຫຼັງນຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 8 ຄົນເສຍຊີວິດ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງເຂດກາຊາກ່າວ. ສ່ວນຢູ່ທາງເໜືອຂຶ້ນໄປ ທີ່ສູນອົບພະຍົບໃນເມືອງມາກາຊີ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພາກກາງຂອງກາຊາ ມີຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 3 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ 6 ຄົນບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟໃສ່ເຮືອນຫຼັງນຶ່ງ ອົງການກາແດງຂອງປາແລັສໄຕນ໌ກ່າວ.
ຂະນະດຽວກັນ ລົດຖັງຂອງອິສຣາແອລກໍໄດ້ປາກົດຕົວທີ່ເມືອງບູເຣສ. ວີດີໂອທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງຕົນໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ລົດຖັງອິສຣາແອລ ແລະພວກທະຫານໃນເມືອງບູເຣສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ. ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ເວົ້າວ່າຕົນບໍ່ສາມາດໃຫ້ການຢືນຢັນໄດ້ກ່ຽວກັບວິດີໂອດັ່ງກ່າວ.
ອົງການມະນຸດສະທຳຂອງສະຫະປະຊາຊາໄດ້ເຕືອນວ່າ ການສູ້ລົບກັນທີ່ໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນໃນເຂດກາຊາ ແມ່ນໄດ້ລົບກວນການສື່ສານຄົມມະນາຄົມຢູ່ເລື້ອຍໆ ມີການອັດຖະໜົນຫົນທາງແລະການຂາດແຄນເຊື້ອໄຟ ພວມເປັນ “ບັນຫາທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການປະຕິບັດງານທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ.”
ກອງທັບອິສຣາແອລໃນວັນພະຫັດວານນີ້ກ່າວວ່າ ຕົນ “ຮູ້ສຶກເສຍໃຈຕໍ່ການຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ຂອງພົນລະເຮືອນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ” ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດ ເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຖືກສູນອົບພະຍົບມາກາຊີ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງກຸ່ມຮາມາສກ່າວວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 70 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບກ່າວວ່າ ເຮືອບິນຂອງອິສຣາແອລໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍ 2 ແຫ່ງ “ທີ່ໃກ້ໆກັບບ່ອນປະຕິບັດງານຂອງກຸ່ມຮາມາສ” ແລະການສືບສວນໃນຂັ້ນຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕຶກທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກໍຖືກໂຈມຕີ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງ “ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຕໍ່ພົນລະເຮືອນທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.”
ໃນຂະນະທີ່ອິສຣາແອລຍັງສືບຕໍ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການໂຈມຕີຂອງຕົນເພື່ອກຳຈັດກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ຖືກລະບຸວ່າເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍສະຫະລັດ ແລະປະເທດອື່ນໆ ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈະມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໂດຍຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຢຸດຍິງຢ່າງຖາວອນ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບັນດາປະເທດພາຄີ ທັງຢູ່ໃນພູມີພາກ ແລະລະຫວ່າງປະເທດ.
ເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາຜ່ານມາ ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໄດ້ບຸກຂ້າມຊາຍແດນ ເຂົ້າໄປໂຈມຕີຊຸມຊົນຕ່າງໆ ໃນພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລ ໂດຍໄດ້ສັງຫານ 1,200 ຄົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອິສຣາແອລ. ກຸ່ມຮາມາສຍັງໄດ້ຈັບເອົາຕົວປະກັນ ອີກປະມານ 240 ຄົນໄປ ຊຶ່ງ 120 ຄົນ ຂອງຕົວປະກັນເຫຼົ່ານີ້ ຍັງຢູ່ໃນເຂດກາຊາ.