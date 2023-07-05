ກອງທັບຂອງ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນເຂດ ກາຊາ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຍິງຈະຫຼວດ, ໂດຍແນເປົ້າໃສ່ສະຖານທີ່ຜະລິດອາວຸດ ທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ທີ່ຕ້ອງສົງໄສ.
ກອງທັບ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິງລູກຈະຫຼວດທັງໝົດ 5 ລູກຕົກ ທີ່ຖືກຍິງເຂົ້າໃສ່ເຂດແດນຂອງ ອິສຣາແອລ.
ກອງທະຫານ ອິສຣາແອລ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກສູນອົບພະຍົບໃນຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ຫຼື ເວັສແບັ້ງ ເມື່ອແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ດຳເນີນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າເປັນການໂຈມຕີໃນການຊອກຫາພວກສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຕິດອາວຸດ ປາແລັສໄຕນ໌ ແລະ ອາວຸດ.
ການປະຕິບັດການສອງວັນດັ່ງກ່າວລວມມີທະຫານ ອິສຣາແອລ ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ ແລະ ໄດ້ສັງຫານຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ຢ່າງໜ້ອຍ 12 ຄົນ. ກຸ່ມ ຮາມາສ ໄດ້ກ່າວວ່ານຶ່ງໃນສະມາຊິກຂອງພວກເຂົາໄດ້ເສຍຊີວິດ, ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມ ຈີຮາດ ອິສລາມ ໄດ້ກ່າວວ່າສະມາຊິກຂອງພວກເຂົາ 4 ຊົນແມ່ນລວມຢູ່ໃນຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດນັ້ນ. ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າທະຂອງເຂົາເຈົ້າຄົນນຶ່ງ ຖືກຂ້າຕາຍ.
ການລະເບີດ ແລະ ຍິງປືນແມ່ນສາມາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃກ້ໂຮງໝໍ ເຈນິນ ໃນຂະນະທີ່ທະຫານ ອິສຣາແອລ ໄດ້ຖອນອອກໄປ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີຈາກການຕໍ່ສູ້ໄດ້ເລີ່ມກັບເຂົ້າໄປ.