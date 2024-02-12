ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ໄດ້ຖືກເມືອງ ຣາຟາ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ, ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 37 ຄົນ, ບ່ອນທີ່ພົນລະເຮືອນ 1 ລ້ານ 4 ແສນຄົນ ໄດ້ໜີອອກໄປເພື່ອຫຼົບໜີຈາກສົງຄາມນັ້ນ.
ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ອະທິບາຍການລະເບີດຢ່າງໜັກ, ດ້ວຍການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງຂອງ ອິສຣາແອລ ໄດ້ຕົກຖືກເຮືອນ ແລະ ວັດອິສລາມຫຼາຍຫຼັງ.
ກອງທັບ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂຈມຕີ "ເປົ້າໝາຍກໍ່ການຮ້າຍຫຼາຍແຫ່ງໃນເຂດ ຊາບູຣາ,” ເຊິ່ງແມ່ນເຂດນຶ່ງຂອງເມືອງ ຣາຟາ.
ກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດ ອິສຣາແອລ ຍັງໄດ້ປະກາດການຊ່ວຍເຫຼືອຕົວປະກັນ ອິສຣາແອລ ສອງຄົນ "ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາລະກິດຂ້າມຄືນ ໃນເຂດ ຣາຟາ,” ໂດຍເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າມີອາການທາງການແພດທີ່ດີ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ສັນຍາ "ເສັ້ນທາງທີ່ປອດໄພ" ສຳລັບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຫຼາຍສິບພັນຄົນທີ່ເດີນທາງອອກຈາກເມືອງ ຣາຟາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ສຸດຂອງເຂດ ກາຊາ ກ່ອນການໂຈມຕີຢູ່ພາກພື້ນດິນທີ່ວາງແຜນໄວ້ຂອງ ອິສຣາແອລ ຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງບໍ່ກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສນັ້ນສາມາດໄປໃສແດ່.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ລົມກັບທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ
ທາງໂທລະສັບໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແລະ ໄດ້ບອກທ່ານວ່າ ອິສຣາແອລ ບໍ່ຄວນດຳເນີນໄປໜ້າກັບການປະຕິບັດການທາງທະຫານໃນເຂດ ຣາຟາ ໂດຍປາສະຈາກ "ແຜນການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ປະຕິບັດໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນສຳລັບປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນທີ່ລີ້ໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນ,” ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ, ໃນການສຳພາດທີ່ອອກອາກາດໃນລາຍການ This Week ຂອງໂທລະພາບ ABC ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງເຈຕະນາຂອງທ່ານທີ່ຈະສັ່ງໃຫ້ກອງກຳລັງ ອິສຣາແອລ ໂຈມຕີກອງທັບ ຮາມາສ ສີ່ແຫ່ງໃນເຂດ ຣາຟາ, ໂດຍກ່າວວ່າການເອົາຊະນະພວກຫົວຮຸນແຮງຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກການກຳຈັດພວກເຂົາອອກຈາກເມືອງທີ່ຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດ ອີຈິບ ນັ້ນ.
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