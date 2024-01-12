ອິສຣາແອລ ປະຕິບັດການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະພາກພື້ນດິນໃສ່ພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ຂອງແຫຼມກາຊາ

ກອງທັບອິສຣາແອລ, ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະທາງບົກ ໃສ່ເຂດພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ຂອງແຫຼມກາຊາ, ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຮາມາສກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລໃນຕອນກາງຄືນ ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຫຼາຍສິບຄົນ.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນເຂດກາຊາກ່າວວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 60 ຄົນ ລວມທັງຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຂອງອິສຣາແອລໃສ່ ຄານ ຢູນິສ ເຊິ່ງເປັນເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງ ຂອງແຫຼມກາຊາ.
ໃນຕອນແລງຂອງວັນພະຫັດວານນີ້, ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳກາແດງຂອງປາແລັສໄຕນ໌ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 9 ຄົນຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດຂອງອິສຣາແອລໃສ່ເຮືອນຫລັງນຶ່ງ ທີ່ຕັັ້ງຢູ່ໃນເມືອງຣາຟາ ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ.
ກອງທັບອິສຣາແອລ ຍັງໄດ້ພານັກຂ່າວ ໄປຢ້ຽມຢາມອຸໂມງໃຕ້ດິນ ໃນເມືອງ ຄານ ຢູນີສ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ມີຫລັກຖານວ່າໂຕປະກັນເຄີຍຖືກຂັງໄວ້ຢູ່ທີ່ນີ້.
ອິສຣາແອລບໍ່ໄດ້ລະບຸຂໍ້ມູນຂອງບັນດາໂຕປະກັນ ຫຼືໃຫ້ຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບຊະຕາກຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ກ່າວວ່າ ຫຼັກຖານທີ່ຄົ້ນພົບນັ້ນ ລວມມີ DNA.
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