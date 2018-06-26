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ລູກສອນໄຟ ຂອງ ອິສຣາແອລ ຕົກໃສ່ໃກ້ໆ ສະໜາມບິນສາກົນ ນະຄອນດາມາສກັສ

ກຳລັງລັດຖະບານຊີເຣຍ ຍ່າງຢູ່ຕາມຖະໜົນ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຄວາມເສຍຫາຍ ໃນເມືອງ ຮາຈາຣ ອາລ-ອັສວາດ ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2018.

ສື່​ມວນ​ຊົນຂອງ​ລັດ​ຖະບານຊີ​ເຣ​ຍກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້​ວ່າ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ ອິສຣາ
​ແອ​ລສອງ​ລູກ​ ໄດ້ຖືກ​ເປົ້າ​ໝາຍ ໃກ້ສະໜາມ​ບິນ​ສາກົນ ໃນນະຄອນ​ດາ​ມາສກັສ.

ລາຍ​ງານຂອງອົງ​ການຂ່າວ​ຊາ​ນາ ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃດໆ ​ຫຼືການ​ບາດ​ເຈັບ
ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ​ ອິສຣາ​ແອ​ລ​ໄດ້​ທຳການ​ຕອບ​ໂຕ້ ຕໍ່​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້
ໂດຍ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ກະບົດ ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຊີ​ເຣຍ.

ອົງການ​ສິ້ງ​ຊອ​ມສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ອັງກິດກ່າວວ່າ ລູກ​ສອນ
​ໄຟ ​ໄດ້ຕົກ​ຖືກ​ບ່ອນທີ່​ສົງ​ໄສ​ວ່າ​ເປັນ​ສາງ​ອາວຸດ​ຂອງ​ພວກ​ທະຫານບ້ານ ​ທີ່​ສະໜັບ
ສະໜູນ​ລັດຖະບານ​.

ອິສຣາ​ແອລ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ງານ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງໃນລະຫວ່າງ​ບັນຫາຂັດ​ແຍ້​ງ
ຢູ່​ໃນຊີ​ເຣຍ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຈະ​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ ໃສ່​ການ​ສະກັດ​ກັ້ນ​ໃນການ​ຫຼ່ັງໄຫຼ
ຂອງ​ອາວຸດ ທີ່ສົງໄປໃຫ້ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງເຮສໂບລາ ​ທີ່ຣ່ານໜູນ​ຫຼັງ​ ຢູ່ໃນ​ເ​ລບານ​ອນ ຫຼື​
ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນບໍ່ໃຫ້​ອີຣ່ານ ສ້າງຕັ້ງການມີໜ້າຢູ່ໃນ​ຊີເຣຍ ທີ່​ອິສຣາ​ແອ​ລ​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນໄພ
ຂົ່ມຂູ່ນັ້ນ.

ກອງທັບ​ອິສຣາ​ແອ​ລ ບໍ່ມັກເວົ້າ​ເຖິງ ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງຕົນ.​

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