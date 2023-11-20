ອິສຣາແອລ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ວິດີໂອໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນອຸໂມງທີ່ຖືກຂຸດໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງ ປາແລັສໄຕນ໌ ຢູ່ໃຕ້ໂຮງໝໍ ຊີຟາ ຂອງເຂດກາຊາ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງ ຂອງພາລະກິດການຄົ້ນຫາ ແລະ ທຳລາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ.
ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຍອມຮັບວ່າມັນມີເຄືອຂ່າຍອຸໂມງລັບ, ຂຸມລີ້ໄພ ແລະ ທາງຍ່າງທີ່ຍາວຫຼາຍຮ້ອຍກິໂລແມັດ ໃນທົ່ວດິນແດນ ປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຖືກປິດລ້ອມນັ້ນ, ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ປະຕິເສດວ່ານີ້ມັນແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນຄືໂຮງໝໍ.
ໃນຂ່າວຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດການຢູ່ໂຮງໝໍ ຊີຟາ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ກອງທັບ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່ານັກວິສະວະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບອຸໂມງເລິກ 10 ແມັດ ແລະ ຍາວ 55 ແມັດໄປຫາປະຕູທີ່ກັນລະເບີດ.
ຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບພ້ອມດ້ວຍວິດີໂອທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນທາງຜ່ານທີ່ແຄບ ກັບຫຼັງຄາຄອນກຣີດໂຄ້ງ, ສຸດຢູ່ປະຕູສີເທົາວ່າ “ປະຕູຊະນິດນີ້ ຖືກໃຊ້ໂດຍອົງການກໍ່ການຮ້າຍຮາມາສ ເພື່ອກີດກັ້ນກອງກຳລັງ ອິສຣາແອລ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປຫາສູນບັນຊາການ ແລະ ຊັບສິນຂອງກຸ່ມຮາມາສ ຢູ່ໃຕ້ດິນ.”
ຄົນໄຂ້ທີ່ເຈັບປ່ວຍແຮງຢ່າງໜ້ອຍ 31 ຄົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍເກີດກ່ອນກຳນົດ ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້າຍອອກຈາກໂຮງໝໍ ຊີຟາ ແລະ ຈະຖືກສົ່ງໄປໂຮງໝໍໃນປະເທດ ອີຈິບ, ອີງຕາມອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 2 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດເມື່ອຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາໃນການບຸກໂຈມຕີຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນເຂດເວັສແບັ້ງ ທີ່ຖືກຢຶດຄອງ.
ໃນແນວໜ້າດ້ານການທູດ, ທ່ານ ໄມເກິລ ເຮີຊອກ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິສຣາແອລ ປະຈຳ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ This Week ຂອງໂທລະພາບ ABC ວ່າ ອິສຣາແອລ ແມ່ນ “ມີຄວາມຫວັງວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ຖືກຈັບໄປໂດຍພວກຮາມາສຈຳນວນຫຼາຍອອກມາໃນສອງສາມວັນຂ້າງໜ້າ,” ພ້ອມກັບການຢຸດຕໍ່ສູ້ໄລຍະສັ້ນ, ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະແກ່ຍາວເຖິງ 5 ວັນ.