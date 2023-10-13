ອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ 1.1 ລ້ານຄົນ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ຄວນອົບພະຍົບອອກ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

ກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດອິສຣາແອລໃນວັນສຸກນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພົນລະເຮືອນອອກຈາກເມືອງກາຊາ "ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະການປົກປ້ອງຂອງພວກເຂົາເອງ."
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນສື່ສັງຄົມ X, ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ ທວິຕເຕີ, ໂຄສົກກອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາດຂອງອິສຣາແອລ ຫຼື IDF ທ່ານ ໂຈນາທັນ ຄອນຣິກັສ (Jonathan Conricus) ກ່າວວ່າ, "IDF ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນທຸກຄົນຈາກເມືອງກາຊາ ອອກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາ ໄປທາງທິດໃຕ້, ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະການປົກປ້ອງຂອງພວກເຂົາເອງ, ໃຫ້ຍ້າຍໄປທີ່ພື້ນທີ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງ ວາດີ ກາຊາ (wadi Gaza) ແມ່ນ້ໍາກາຊາ."
“ເຈົ້າຈະສາມາດກັບຄືນໄປເມືອງກາຊາ ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີການປະກາດອະນຸຍາດອີກເທື່ອນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ຢ່າເຂົ້າໃກ້ພື້ນທີ່ຮົ້ວຮັກສາຄວາມປອດໄພກັບລັດຂອງອິສຣາແອລ,” ທ່ານກ່າວ.
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຫຼັງຖະແຫຼງການໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານອິສຣາແອລໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ປະຊາກອນທັງໝົດໃນພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາ ປະມານ 1.1 ລ້ານຄົນ ຄວນຍົກຍ້າຍໄປຍັງ ພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.
“ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຫັນວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນດ້ານມະນຸດສະທຳອັນຮ້າຍແຮງ,” ໂຄສົກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານສະເຕບຟານ ດູແຈຣິກ (Stephane Dujarric) ກ່າວໃນຖະແຫຼງ ການສະບັບນຶ່ງ. "ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ ໃຫ້ຍົກເລີກຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວ, ຖ້າໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ເພື່ອຫລີກລ້ຽງສິ່ງທີ່ສາມາດຫັນປ່ຽນ ສິ່ງທີ່ເປັນໂສກນາດຕະກຳຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງ."
ທ່ານ ດູແຈຣິກ (Dujarric) ກ່າວວ່າ ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວຍັງໃຊ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດທັງໝົດ ແລະຜູ້ທີ່ພັກອາໄສຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ - ລວມເຖິງໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ ແລະຄລີນິກ.
ປະຊາກອນໃນເຂດກາຊາ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການປິດລ້ອມຢ່າງສົມບູນທີ່ກຳນົດຂຶ້ນ ໃນອາທິດນີ້ ໃນດິນແດນທີ່ກຸ່ມຮາມາສຄວບຄຸມ ຢູ່ແລ້ວ, ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍໃນວັນເສົາແລ້ວໃສ່ອິສຣາແອລ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນເສຍຊີວິດ. ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນ ບໍ່ມີໄຟຟ້າ, ນ້ຳ ແລະນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.