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ອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ 1.1 ລ້ານຄົນ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ຄວນອົບພະຍົບອອກ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

  • ວີໂອເອ
ບັນດາເດັກນ້ອຍຊາວປາເລັສໄຕນ໌ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ຖືກນຳໄປທີ່ໂຮງໝໍ ຊີຟາ (Shifa) ໃນເມືອງກາຊາ ໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2023

ກອງ​ກຳລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອິສຣາ​ແອ​ລ​ໃນ​ວັນ​ສຸກນີ້ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ພົນລະ​ເຮືອນ​ອອກ​ຈາກ​ເມືອງກາຊາ "ເພື່ອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ​ການ​ປົກປ້ອງຂອງພວກເຂົາເອງ."

ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນສື່ສັງຄົມ X, ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ ທວິຕເຕີ, ໂຄສົກກອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາດຂອງອິສຣາແອລ ຫຼື IDF ທ່ານ ໂຈນາທັນ ຄອນຣິກັສ (Jonathan Conricus) ກ່າວວ່າ, "IDF ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນທຸກຄົນຈາກເມືອງກາຊາ ອອກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາ ໄປທາງທິດໃຕ້, ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະການປົກປ້ອງຂອງພວກເຂົາເອງ, ໃຫ້ຍ້າຍໄປທີ່ພື້ນທີ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງ ວາດີ ກາຊາ (wadi Gaza) ແມ່ນ້ໍາກາຊາ."

“ເຈົ້າ​ຈະ​ສາມາດ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ເມືອງກາຊາ ໄດ້​ກໍ​ຕໍ່​ເມື່ອ​ມີ​ການ​ປະກາດອະນຸຍາດ​ອີກເທື່ອນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ຢ່າເຂົ້າໃກ້ພື້ນທີ່ຮົ້ວຮັກສາຄວາມປອດໄພກັບລັດຂອງອິສຣາແອລ,” ທ່ານກ່າວ.

ຖະ​ແຫຼງການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງຖະແຫຼງການໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທະຫານ​ອິສຣາ​ແອ​ລ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ວ່າ ປະຊາກອນ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ເຂດ​ກາຊາ ​ປະມານ 1.1 ລ້ານ​ຄົນ ຄວນ​ຍົກຍ້າຍ​ໄປ​ຍັງ ​ພາກ​ໃຕ້ຂອງ​ເຂດ​ກາຊາ ​ພາຍ​ໃນ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ.

“ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຫັນວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນດ້ານມະນຸດສະທຳອັນຮ້າຍແຮງ,” ໂຄສົກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານສະ​ເຕບຟານ ດູແຈ​ຣິກ (Stephane Dujarric) ກ່າວໃນຖະແຫຼງ ການສະບັບນຶ່ງ. "ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ ໃຫ້ຍົກເລີກຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວ, ຖ້າໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ເພື່ອຫລີກລ້ຽງສິ່ງທີ່ສາມາດຫັນປ່ຽນ ສິ່ງທີ່ເປັນໂສກນາດຕະກຳຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງ."

ທ່ານ ດູແຈ​ຣິກ (Dujarric) ກ່າວ​ວ່າ ຄຳ​ສັ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ຍັງ​ໃຊ້​ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ທັງ​ໝົດ ​ແລະຜູ້​ທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ສະຖານ​ທີ່​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ - ລວມເຖິງ​ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ ​ແລະ​ຄລີ​ນິກ.

ປະຊາກອນໃນເຂດກາຊາ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການປິດລ້ອມຢ່າງສົມບູນທີ່ກຳນົດຂຶ້ນ ໃນອາທິດນີ້ ໃນດິນແດນທີ່ກຸ່ມຮາມາສຄວບຄຸມ ຢູ່ແລ້ວ, ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍໃນວັນເສົາແລ້ວໃສ່ອິສຣາແອລ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນເສຍຊີວິດ. ຊາວ​ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ​ບໍ່​ມີ​ໄຟຟ້າ, ນ້ຳ ​ແລະ​ນ້ຳມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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