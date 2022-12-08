ກຸ່ມຕາລີບານທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດ ອັຟການິສຖານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ດຳເນີນການປະຫານຊີວິດໃນທີ່ສາທາລະນະຄັ້ງທຳອິດຕໍ່ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການຄາດຕະກຳນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ກັບເຂົ້າກຳອຳນາດ, ໂດຍໃຊ້ກົດໝາຍອິສລາມ ຫຼື ຊາເຣຍ ທີ່ຖືກຕີຄວາມໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດຂອງພວກເຂົາ, ເພື່ອລົງໂທດທາງອາຍາ.
ໂຄສົກລັດຖະບານ ຕາລີບານ ທ່ານ ຊາບີຮຸລລາ ມູຈາຮິດ ໄດ້ກ່າວວ່າການປະຫານຊີວິດໃນຕອນເຊົ້າໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນໃນສະໜາມກິລາແຫ່ງນຶ່ງໃນແຂວງ ຟາຣາ ທາງພາກຕາເວັນຕົກ, ດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ, ລວມທັງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດ, ແລະ ຜູ້ຊົມຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ.
ທ່ານ ມູຈາຮິດ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ຄົນຜູ້ທີ່ຖືກປະຫານ ໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີໃນສານສູນສຸດຂອງ ຕາລີບານ ແລະ ສານອຸທອນໃນເວລາຕໍ່ມາ ບ່ອນທີ່ລາວ “ໄດ້ສາລະພາບຕໍ່ການແທງຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ແຂວງ ຟາຣາ ເສຍຊີວິດ” ແລະ ໄດ້ລັກເອົາຊັບສິນຂອງລາວ, ລວມທັງລົດຈັກ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວ, ໂດຍຢ້ຳການປະຫານຊີວິດນັ້ນ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ “ກີຊາສ”, ເຊິ່ງກຳນົດການລົງໂທດ ໃນວິທີດຽວກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍຖືກຄາດຕະກຳວ່າ “ລາວຖືກພົບວ່າມີຄວາມຜິດ, ແລະ ການຕັດສິນ ກ່ຽວກັບ ກຳຕາມສະໜອງໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ຄາດຕະກອນ.”
ໂຄສົກຄົນນັ້ນໄດ້ອ້າງວ່າ “ຄາດຕະກອນໄດ້ຖືກຍິງສາມຄັ້ງ ໂດຍພໍ່ຂອງຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດດ້ວຍປືນຍາວ.”
ທ່ານ ມູຈາຮິດ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າການຕັດສິນໃຈເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ການລົງໂທດຂອງກົດໝາຍ ຊາເຣຍ ແມ່ນຖືກ “ພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ” ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍຖືກອະນຸມັດໂດຍຜູ້ນຳສູງສຸດຕາລີບານ ມູລລາ ຮິບາຕຸລລາ ອາຄຸນຊາດາ.
ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນໄດ້ກ່າວປະນາມການປະຫານຊີວິດໃນທີ່ສາທາລະນະວ່າ ເປັນ “ການດູໝິ່ນກຽດສັກສີຂອງມະນຸດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ” ແລະ ເປັນ “ການກ້າວກັບຫຼັງຄັ້ງໃຫຍ່” ໂດຍກຸ່ມຕາລີບານ ສຳລັບສິດທິມະນຸດ.
ທ່ານນາງ ດີນູຊີກາ ດິສຊານາຢາເກ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສຳລັບພາກພື້ນເອເຊຍໃຕ້ຂອງກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ “ການກັບຄືນມາຂອງການປະຫານຊີວິດ ໃນທີ່ສາທາລະນະທີ່ໜ້າເວດທະນາໃນ ອັຟການິສຖານ ແມ່ນຂັ້ນຕອນຫຼ້າສຸດໃນການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຂອງກຸ່ມ ຕາລີບານ ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.”