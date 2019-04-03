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ກຸ່​ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຍັງ​ສະ​ແດງ​ສັນ​ຍານວ່າ​ ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່ ໃນ​ເມືອງ ບາ​ກຸ​ສ ຂອງ ຊີ​ເຣຍ

ທຸກ​ຂອງກອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິດ​ປະ​ໄຕ ຊີ​ເຣຍ ປິວ​ສະ​ບັດ​ຢູ່​ເທິງ​ຕຶກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ໃນ​ເມືອງ ບາ​ກຸ​ສ, ປະ​ເທດ ຊີ​ເຣຍ. 23 ມີ​ນາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ດົນ​ກວ່າ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດຫຼັງ​ຈາກ​ປະ​ກາດ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ຖືກ​ປະ​ກາດ​ຂຶ້ນເປັນລັດ​ອິ​ສ​
ລາມນັ້ນ, ກອງກຳລັງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ສະຫະລັດ ແມ່ນຍັງພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ກວາດລ້າງ ຖານທີ່ໝັ້ນແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງພວກນັກຮົບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ.

ໂຄ​ສົກ​ຄົນ​ນຶ່ງຂອງກອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຊີ​ເຣຍ ຫຼື SDF ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​
ທວິດເຕີ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການປະຕິບັດການກວາດລ້າງ ໃນເມືອງ ບາກຸສ
ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ນັ້ນ ລວມມີການສືບຕໍ່ຕາມລ່າຫາພວກ
ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ IS ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຍອມແພ້ການຕໍ່ສູ້ເທື່ອ.

ໂຄ​ສົກທ່ານ ມຸ​ສ​ຕາ​ຟາ ບາ​ລີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ກອງ​ກຳ​ລັງ SDF ​ກຳ​ລັງສະ​ສາງ​ພື້ນ​ທີ່​ໃນ​
ເມືອງ ບາກຸສ ແລະ ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຂອງມັນ. ມັນຍັງມີພວກກໍ່ການຮ້າຍບາງຄົນທີ່ຍັງ
ລີ້ຢູ່ໃນຖ້ຳ ຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມພູ ບາກຸສ.”

ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ, ອົງ​ການ​ສິ້ງ​ຊອມ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດຊີ​ເຣຍ ​ທີ່​ມີ​ຫ້ອງ​ການ ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ
ລອນດອນ ປະເທດ ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນ ຊີເຣຍ ຄາດວ່າ
ມັນອາດມີນັກຮົບ ແລະ ໜ່ວຍປະຕິບັດການ IS ຫຼາຍເຖິງ 4,000 ຫາ 5,000 ຄົນຢູ່
ໃນຂົງເຂດທີ່ກອງກຳລັງ SDF ຄວບຄຸມນັ້ນ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ SDF ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ໃນ​ເມືອງຫຼວງ​ຂອງ​ພວກ IS ໃນ​ວັນ​ທີ
23 ມີນາທີ່ຜ່ານມາ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີທາງອາກາດຢ່າງໜັກຫຼາຍຄືນ ຕໍ່ພວກນັກຮົບ
ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໃນເມືອງ ບາກຸສ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມຈຳນົນລຸນຫຼັງການຍຶດ
ຄອງທີ່ຍືດເຍື້ອ.

ແຕ່​ເກືອບ​ວ່າ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດນັ້ນ, ກອງ​ກຳ​ລັງ SDF ກໍ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ໄປປະ​ຕິ​ບັດ​ການກວາດ
ລ້າງ, ເຊິ່ງແມ່ນຂະບວນການທີ່ໂຄສົກພັນທະມິດ ນາຍພົນ, ຊອນ ຣາຍອັນ ໄດ້ອະທິ
ບາຍວ່າ “ເຮັດໂດຍເຈຕະນາ ແລະ ຮອບຄອບ.”

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ຍັງ​ໄດ້​ເຕືອນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ລົ້ມ​ສະຫຼາຍ​
ຂອງລັດອິສລາມວ່າ ມັນຈະບໍ່ໝາຍເຖິງການສິ້ນສຸດໃນການຕໍ່ສູ້, ໂດຍເນັ້ນວ່າ ການ
ຄາດໝາຍຂອງອົງການສືບລັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ສະເໜີວ່າ, ຢ່າງໜ້ອຍ, ມັນຍັງມີພວກ
ນັກຮົບ IS “ຫຼາຍສິບພັນຄົນ” ທີ່ຢູ່ກະຈັດກະຈາຍ ໃນທົ່ວປະເທດ ຊີເຣຍ ແລະ ອີຣັກ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສ​າ​ອັງ​ກິດ

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