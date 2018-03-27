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ກຸ່ມລັດ​ອິສລາມ ພາກັນທ້ອນໂຮມຄືນໃໝ່ ໃນເຂດອີຣັກ ເຄີດ ໃນຂົງເຂດ ທີ່ມີການ ຄັດແຍ້ງກັນນັ້ນ

ທະຫານອີຣັກ ກວດສອບ ຕຶກອາຄານທີ່ຫັກພັງເສຍຫາຍ ຫຼັງ ຈາກທີ່ມີການປະທະກັນ ລະຫວ່າງ ກອງ​ກຳລັງ​ອີຣັກ ກັບ ພວກສະມາຊິກ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນເມືອງເຄິຄຸກ, 180 ໄມລ (290 ກິໂລແມັດ) ພາກເໜືອແບກແດັດ, ອີຣັກ, 22 ຕຸລາ 2016.

ການ​ສວຍ​ໃຊ້ໃນ​ອັນ​ທີ່ ການ​ແຂ່ງຂັນ​ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ​ກາງ​ກັບ​ລັດຖະບານຂົງ​ເຂດ​
ເຄີ​ດ​, ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ​ແມ່ນ​ກຳລັງ​ຮວມຕົວ​ກັນ ​ແລະ​ເພີ່ມການ​ໂຈມ​ຕີ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໃນ​ເຂດ
​ທີ່​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ເຂດ​ນ້ຳ​ແດນ​ດິນ ​ໃນ​ທົ່ວ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ອີຣັກ, ຊາວ​ເຄີ​ດ ​ແລະ​ເຈົ້າ
​ໜ້າ​ທີ່​ອີຣັກ ໄດ້ເຕືອນ​ໄວ້.

ລັດຖະບານ​ອີຣັກ ​ໄດ້​ປະກາດ​ເຖິງໄຊຊະນະ​ບັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ ທີ່​ເອົາ​ຊະນະ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ​
ໃນ​ເດືອນ​ທັນວາ ປີ​ກາຍ​ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ກອງ​ກຳລັງ​ອີຣັກ ​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ ​ຢູ່​ທີ່​ເຂດ
​ທີ່ໝັ້ນສຸດ​ທ້າຍຂອງ​ປະ​ເທດ.

IS ຫຼືພວກ​ຫົວ​ແຮງກຸ່ມລັດ​ອິສລາມ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຫັນປ່ຽນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ແບບ​
ເປັນ​ກອງ​ໂຈນ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ເຂດ​ເຄີ​ຣກຄຸກ ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊາ​ລາ​ດິນ ​
ແລະ​ພາກຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ດີ​ຢາ​ລາ, ບອນ​ທີ່​ທັງ​ ລັດຖະບານ​ກາງ​ອີຣັກ ​ແລະລັດຖະບານ
ຂົງ​ເຂດ​ເຄີ​ດ ໄດ້​ອ້າງ​ວ່າ​ພວກ​ຕົນ ​ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມນັ້ນ.

ທ່ານ ອາລີ ​ແອ​ລ-ຮູ​ໄຊ​ນີ (Ali al-Husaini) ​ໂຄສົກ​ຂອງ​ກອງ​ກຳລັງ​ນິຍົມ​ເເບ​ບ​ເຄື່ອນ​ທີ່​
ຂອງ​ຊາວ​ຊີ​ໄອ​ດ໌ ຫຼື (PMF) ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ອີຣັກ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ​
ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຕ່າວປີ້ນ​ເຂດ​ທີ່​ໝັ້ນ​ທີ່​ເປັນ​ສະຖານ​ທີ່​ຟົດ​ເດືອດ ​ໂດຍ​ຄວາມ​ຕຶງ
​ຄຽດ​ລະຫ່ວາງ​ຊາວ​ເຄີ​ດ, ອາຣັບ ​ແລະ​ຊາດ​ເທີ​ກີ.

​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ​ອຸດົມສົມບູນ​ດ້ວຍ​ແຫຼ່ງສັບພະ​ຍາກ​ອນທຳ​ມະ​ຊາດ ການ​ອ້າງ​ເອົາ​ເຂດ​ນ້ຳ
​ແດນ​ດິນໃນຫຼາຍໆ​ເຂດ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ ປະມານ​ນຶ່ງ​ທົດ​ສວັດ​ແລ້ວ ກ່ຽວ​ກັບ​ກັບ​ວິ​ກິດ
​ການ​ຮ້າຍ​ແຮງລະຫວ່າງລັດຖະບານ​ອີຣັກ ​ແລະ​ຊາວ​ເຄີ​ດ.

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