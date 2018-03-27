ການສວຍໃຊ້ໃນອັນທີ່ ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານກາງກັບລັດຖະບານຂົງເຂດ
ເຄີດ, ກຸ່ມລັດອິສລາມແມ່ນກຳລັງຮວມຕົວກັນ ແລະເພີ່ມການໂຈມຕີຮ້າຍແຮງໃນເຂດ
ທີ່ໂຕ້ຖຽງກັນ ກ່ຽວກັບເຂດນ້ຳແດນດິນ ໃນທົ່ວພາກເໜືອຂອງອີຣັກ, ຊາວເຄີດ ແລະເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ອີຣັກ ໄດ້ເຕືອນໄວ້.
ລັດຖະບານອີຣັກ ໄດ້ປະກາດເຖິງໄຊຊະນະບັ້ນສຸດທ້າຍ ທີ່ເອົາຊະນະກຸ່ມລັດອິສລາມ
ໃນເດືອນທັນວາ ປີກາຍນີ້ ຫຼັງຈາກກອງກຳລັງອີຣັກ ໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກ ຢູ່ທີ່ເຂດ
ທີ່ໝັ້ນສຸດທ້າຍຂອງປະເທດ.
IS ຫຼືພວກຫົວແຮງກຸ່ມລັດອິສລາມ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ແມ່ນໄດ້ຫັນປ່ຽນການຕໍ່ສູ້ແບບ
ເປັນກອງໂຈນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດເຄີຣກຄຸກ ທາງພາກເໜືອຂອງຊາລາດິນ
ແລະພາກຕາເວັນອອກຂອງດີຢາລາ, ບອນທີ່ທັງ ລັດຖະບານກາງອີຣັກ ແລະລັດຖະບານ
ຂົງເຂດເຄີດ ໄດ້ອ້າງວ່າພວກຕົນ ໄດ້ຄວບຄຸມນັ້ນ.
ທ່ານ ອາລີ ແອລ-ຮູໄຊນີ (Ali al-Husaini) ໂຄສົກຂອງກອງກຳລັງນິຍົມເເບບເຄື່ອນທີ່
ຂອງຊາວຊີໄອດ໌ ຫຼື (PMF) ໃນພາກເໜືອຂອງອີຣັກ ໄດ້ກ່າວຫາກຸ່ມລັດອິສລາມ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນເຂດທີ່ໝັ້ນທີ່ເປັນສະຖານທີ່ຟົດເດືອດ ໂດຍຄວາມຕຶງ
ຄຽດລະຫ່ວາງຊາວເຄີດ, ອາຣັບ ແລະຊາດເທີກີ.
ເຂດດັ່ງກ່າວອຸດົມສົມບູນດ້ວຍແຫຼ່ງສັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ການອ້າງເອົາເຂດນ້ຳ
ແດນດິນໃນຫຼາຍໆເຂດທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ມີຂຶ້ນ ປະມານນຶ່ງທົດສວັດແລ້ວ ກ່ຽວກັບກັບວິກິດ
ການຮ້າຍແຮງລະຫວ່າງລັດຖະບານອີຣັກ ແລະຊາວເຄີດ.
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