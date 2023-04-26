ຫົວໜ້າກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ທີ່ໄດ້ທຳການໂຈມຕີວາງລະເບີດ ເມື່ອເດືອນສິງຫາປີ 2021 ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານທະຫານອາເມຣິກັນ 13 ຄົນ ແລະພົນລະເຮືອນ ຊາວອັຟການິສຖານອີກ 170 ຄົນນັ້ນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍແລ້ວ ໃນການປະທະກັນ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ກັບກຸ່ມຕາລີບານ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຊຶ່ງໃນຂັ້ນຕົ້ນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ ຍ້ອນໄດ້ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບເລື້ອງຂ່າວກອງ ແລະກໍບໍ່ຍອມບອກຊື່ຫົວໜ້າກຸ່ມລັດອິສລາມຄົນນັ້ນ ຫຼືເວົ້າວ່າ ລາວເສຍຊີວິດໃນເວລາໃດ ແລະຢູ່ບ່ອນໃດແທ້.
ນອກນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມຕາລີບານຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍອັນເປັນຜົນທີ່ເນື່ອງມາຈາກການສູ້ລົບກັນທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ລະຫວ່າງທັງສອງກຸ່ມ.
ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ຜູ້ປະສານງານຍຸດທະສາດດ້ານການສື່ສານຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງຫົວໜ້າກຸ່ມລັດອິສລາມຄົນນັ້ນ ຢູ່ໃນອີແມລ ທີ່ສົ່ງເຖິງວິໂອເອ ໂດຍເອິ້ີ້ນວ່າ “ເປັນອີກນຶ່ງໃນເຫດການທີ່ມີມາເປັນລຳດັບ ຂອງການສູນເສຍຜູ້ນຳໃນລະດັບສູງ” ທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະສົບພາຍໃນປີນີ້.