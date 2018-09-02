ນາຍພົນ ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າ ພວກລັດອິສລາມ "ບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ" ໃນ ອັຟການິສຖານ

ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ໄດ້ສູນເສຍການຄວບຄຸມຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນປະເທດ
ອັຟການິສຖານ, ເປັນການຍອມຈຳນົນຕໍ່ຄວາມກົດດັນຈາກ ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ
ແລະ ອັຟການິສຖານ ຢ່າງຊ້າໆ, ອີງຕາມ ການກ່າວຂອງຜູ້ບັນຊາການກອງກຳລັງ
ສະຫະລັດ ປະຈຳ ອັຟການິສ ຖານ ທີ່ໃກ້ຈະພົ້ນຈາກການດຳລົງຕຳແໜ່ງເມື່ອວັນ
ເສົາວານນີ້.
ນາຍພົນ ຈອນ ນິໂຄລສັນ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ວ່າ ພວກ IS ໂຄຣາ
ຊານ, ຫຼື ISIS-K ນັ້ນ, ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຂະຫຍາຍ ການມີໜ້າຂອງພວກເຂົາ ໃນ
ບໍລິເວນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ລຸນຫຼັງຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ ທີ່ຈະລົບລ້າງພວກເຂົາ
ອອກໄປ ເຊິ່ງລວມມີລະເບີດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນນິວເຄລຍລູກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນການຍິງໂຈມຕີ
ຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອປີກາຍນີ້.
ທ່ານ ນິໂຄລສັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ມອບການບັນຊາຂອງກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໃນ ອັຟການິສ
ຖານ ໃຫ້ພົນໂທ ອອສຕິນ ມິລເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກ ISIS-K ບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມ ໃນຖະແຫຼງການທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ວີໂອເອທາງອີເມລວ່າ “ພວກເຂົາ
ສາມາດທີ່ຈະເສີມກຳລັງສ່ວນນຶ່ງ ທີ່ສູນເສຍໄປຂອງພວກເຂົາ ດ້ວຍການເກນເອົາອົງ
ການຫົວຮຸນແຮງອື່ນໆເຂົ້າມາຮ່ວມ. ເຖິງ ແມ່ນຈະມີການເກນຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຕາມ,
ແຕ່ພວກເຂົາແມ່ນກຳລັງສູນເສຍ ນັກຮົບ ແລະ ສູນເສຍຖານທີ່ໝັ້ນໄປ.”
ການຄາດໝາຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປາບປາມລັດທິກໍ່ ການຮ້າຍ ໄດ້
ຕັ້ງຈຳນວນນັກຮົບຂອງພວກ IS ໂຄຣາຊານ ວ່າມີຫຼາຍ ກວ່າ 1,000 ຄົນ, ແມ່ນກະ
ທັ້ງພວກ IS-K ຈະຜ່າຍແພ້ການຕໍ່ສູ້ ໃນ ພາກເໜືອຂອງແຂວງ ໂຈຊານ (Jozjan) ກໍ
ຕາມ, ເຊິ່ງພວກນັກຮົບ 250 ຄົນ ພ້ອມກັບຜູ້ບັນຊາການຂອງພວກເຂົາ ກໍໄດ້ພາກັນ
ຍອມຈຳນົນແລ້ວ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ, ລັດຖະບານ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ປະກາດການ
ຕາຍຂອງຫົວໜ້າກຸ່ມ IS ໂຄຣາຊານ, ທ້າວ ອັບດູ ຊາອາດ ເອີຮາປີ, ພ້ອມກັບຜູ້ບັນຊາ
ການຂອງລາວ 9 ຄົນໃນການ ໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການສູນ
ເສຍຄັ້ງ ໃຫຍ່” ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ.
ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ສືບລັບ ສະຫະລັດ ກໍໄດ້ ມີຄວາມລະມັດ
ລະວັງ ໃນການຄາດເດົາການຍົກຍ້າຍທີ່ໝັ້ນຂອງ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງກ່າວເນັ້ນວ່າ ພວກ
IS ໂຄຣາຊານ, ຄືພວກ IS ໃນປະເທດ ອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ນັ້ນ, ແມ່ນມີຄວາມສູ້ທົນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ