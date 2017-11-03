ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ກຸ່ມລັດອິສລາມ ອ້າງວ່າ ທະຫານ ຂອງຕົນ ເປັນຜູ້ໂຈມຕີ ຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ

ນຶ່ງໃນບ່ອນໄວ້ອາໄລຫຼາຍໆແຫ່ງ ໃຫ້ແກ່ພວກເຄາະຮ້າຍ ໃນການໂຈມຕີ ຢູ່ທາງລົດຖີບ ເມື່ອວັນອັງຄານຜ່ານມາ.

ກຸ່ມລັດອິສລາມ ກ່າວອ້າງວ່າ ທ້າວ Sayfullo Saipov​ ອາຍຸ 29 ປີ ທີ່ເປັນຄົນເຂົ້າ
ເມືອງ ຈາກອຸສເບັກກິສຖານ ​ທີ່ໄດ້ຂັບລົດກະບະແລ່ນຕຳຄົນຕາຍ 8 ຄົນທີ່ນະຄອນ
ນິວຢອກ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ເປັນສະມາຊິກຄົນນຶ່ງຂອງຕົນ.

ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ກ່າວຢູ່ໃນໜັງສືພິມ Al-Naba ຊຶ່ງເປັນໜັງສືພິມລາຍ
ສັບປະດາ ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວວ່າ ຜູ້ໂຈມຕີເປັນ “ທະຫານ” ຄົນນຶ່ງຂອງຕົນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້
ສະແດງຫລັກຖານໃດໆ ສະໜັບສະໜູນການກ່າວອ້າງນີ້.

ທ້າວ Saipov​ ທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງ
ການລັອດເຕີລີບັດຂຽວແມ່ນພົວພັນກັບຂໍ້ຫາກໍ່ການຮ້າຍຫຼາຍໆຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການຂັບລົດກະບະທີ່ເຊົ່າມາຕຳຄົນຕາຍຢູ່ໃນທາງລົດຖີບຂອງນະຄອນນິວຢອກ.
ນອກຈາກ 8 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຍັງມີ 10 ກວ່າຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ.

ທ້າວ Saipov​ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຍ້ອນຖືກຕຳຫຼວດຍິງ ຫຼັງຈາກຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຂັບລົດ
ຕຳຄົນຕາຍແລ້ວແລະກໍໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ທີ່
ໂຮງໝໍກ່າວວ່າ ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ປະກາດຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະ
ຂໍໃຫ້ເອົາທຸງຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວຫ້ອຍໄວ້ໃນຫ້ອງຂອງລາຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ. ການຂໍຮ້ອງ
ຂອງລາວໄດ້ຖືກປະຕິເສດ.

ປະທານາທິບໍດີອຸສເບັກກິສຖານ ທ່ານ Shavkat Mirziyoyev ກ່າວໃນວັນພຸດ
ຜ່ານມານີ້ວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວແມ່ນໂຫດຮ້າຍທາລຸນ ແລະລັດຖະບານຂອງ

ທ່ານແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຊ້ທຸກໆຢ່າງທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ອຍເຫລືອແກ່ການ
ສືບສວນຂອງສະຫະລັດ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການໃຊ້ລົດກະບະທີ່ເຊົ່າມາຂອງທ້າວ Saipov​ ແມ່ນ ຄ້າຍຄືກັນກັບການໂຈມຕີອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບແຮງດົນໃຈຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມຢູ່ໃນປະ
ເທດຕາເວັນຕົກ ເມື່ອສອງສາມປີຜ່ານມານີ້.ສູນກາງຄົ້ນຄວ້າ New America ທີ່
ບໍ່ສັງກັດພັກການເມືອງກ່າວວ່າ ມີການໂຈມຕີດ້ວຍລົດ 15 ຄັ້ງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014
ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 140 ຄົນ.

ໃນຂະນະທີ່ ການແຂ່ງຂັນແລ່ນທົນມາຣາທອນ ມີກຳນົດທີ່ຈະດຶງດູດເອົາຜູ້ຄົນເຂົ້າ ຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 50,000 ຄົນ ແລະພວກຜູ້ຊົມອີກຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນໃນທ້າຍສັບປະ
ດານີ້ ກົມຕຳຫຼວດຂອງນະຄອນນິວຢອກ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະເພີ້ມກຳລັງຮັກສາຄວາມ ສະຫງົບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທົ່ວນະຄອນນິວຢອກ ເພື່ອເປັນການກະກຽມໄວ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG