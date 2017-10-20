ຜູ້ນຳ ລັດອິສລາມ ຄົນສຳຄັນ ຖືກສັງຫານ ຢູ່ ພາກໃຕ້ຟິລິບປີນ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບຟິລິບປິນກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ
ເຊື່ອກັນວ່າ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໂດຍກຳລັງລັດຖະບານ ທີ່ປົດປ່ອຍ ເມືອງ Marawi ໃນ
ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້.
ທ້າວ Mahmud Ahmad ເກີດຢູ່ມາເລເຊຍ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນພວກຫົວຮຸນແຮງ 20 ຄົນ
ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການຍິງຕໍ່ສູ້ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ. ໂຄສົກກອງທັບກ່າວວ່າ
ຕົນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ້າວ Ahmad ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ອີງຕາມລາຍຂໍ້ມູນ ທີ່ແຈ້ງໃຫ້
ຊາບ ໂດຍໂຕປະກັນສອງຄົນ ທີ່ຖືກຊ່ວຍອອກມາ ຫລັງຈາກການສູ້ລົບກັນແລ້ວ. ການ
ຕາຍຂອງຜູ້ກ່ຽວຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈົນກວ່າຈະມີການກູ້ເອົາສົບ ແລະກວດເບິ່ງ
DNA ເສຍກ່ອນ.
ທ້າວ Ahmad ເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ໃກ້ຊິດກັບ ທ້າວ Isnilon Hapilon ຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້
ນຳກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນເຂດເອເຊຍອາຄະເນ ຈົນເທົ່າອາທິດນີ້ ເວລາຜູ້ ກ່ຽວ ແລະຜູ້
ນຳທີ່ສຳຄັນອີກຄົນນຶ່ງຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ທ້າວ Omarkhayam Maute ໄດ້ຖືກ
ຂ້າຕາຍ ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍການປະຕິບັດງານຂອງກອງທັບ. ທ້າວ Ahmad ເປັນທີ່ເຊື່ອ
ກັນວ່າ ໄດ້ສົ່ງເງິນແລະພວກນັກລົບ ໄປສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມທີ່ຍຶດເອົາເມືອງ Marawi
ທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ 200,000 ຄົນ ຢູ່ທີ່ເກາະ Mindanao ທາງພາກໃຕ້ ຂອງປະ
ເທດທີ່ຄອບງຳໂດຍຊາວມຸສລິມນັ້ນ.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ທ້າວ Ahmad ມີທ່າທາງວ່າ ຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງແທນ
ທ້າວ Hapilon ໃນຖານະຜູ້ນຳສຳຄັນສຸດຂອງລັດອິສລາມຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ