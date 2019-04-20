ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ ໄດ້ສັງຫານ ທະຫານຊີເຣຍ ຢ່າງໜ້ອຍ 35 ຄົນ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ

ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບຈີຫາດຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ
ໄດ້ສັງຫານທະຫານຊີເຣຍ ຢ່າງໜ້ອຍ 35 ຄົນ ໃນໄລຍະສອງ ວັນມານີ້.
ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນອັງກິດ ລາຍງານ ວ່າ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຂອງກອງທັບບົກຊີເຣຍ 4 ຄົນ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຈຳນວນ ພວກທີ່
ຖືກສັງຫານນັ້ນ.
ອົງການນີ້ ກ່າວອີກວ່າ ການໂຈມຕີນັ້ນ ເປັນການໂຈມຕີໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ
ນັບຕັ້ງແຕ່ດິນແດນຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼື ຄາລີເຟຕ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ໄດ້ຖືກຕີແຕກ ໂດຍ
ກອງກຳລັງທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກສະຫະລັດ.
ໃນຂະນະທີ່ດິນແດນຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ຖືກປະກາດວ່າ ປະລາໄຊໄປແລ້ວ ນັ້ນ
ແຕ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຍັງຮັກສາທີ່ໝັ້ນ ແລະຄ້າຍຂອງຕົນຢູ່ໃນເຂດທະເລຊາຍ ແລະ
ເຂດພູຜາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ເພື່ອເປັນບ່ອນຫລົບລີ້ ຢູ່ໃນທັງ ຊີເຣຍ ແລະ ອີຣັກ.
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