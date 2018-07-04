ລູກຊາຍຂອງຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS ທ້າວ ອາບູ ບາເຄີ ອາລ-ແບັກດາດີ
(Abu Bakir al-Baghdadi) ຖືກລາຍງານມາວ່າ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນການ ປະຕິບັດ
ການໂຈມຕີສະລະຊີບ ຢູ່ເມືອງອອມສ ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງຊີເຣຍ.
ອົງການຂ່າວຂອງໄອແອັສ (IS) ອາລ ນາເຊີ (al-Nashir) ໄດ້ເອົາຮູບຂອງເດັກຊາຍ
ນ້ອຍ ຊຶ່ງແມ່ນທ້າວຮູດເທຟາອາລ-ແບັກບາດຣີ (Hudhayfah al-Badri) ເປັນລູກ
ຊາຍຂອງທ້າວອາລ-ແບັກດາດີ ແລະເວົ້າວ່າ ລາວໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນການປະຕິບັດ
ງານຕ້ານກັບກໍາລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນເມືອງອອມສ໌ ແລະກໍາລັງທະຫານຂອງລັດຖະບານຊີເຣຍ ທີ່ພວກໄອແອັສ (IS) ເອີ້ນວ່າ ນູເຊຣີຢາ (Nusayriyyah).
ອົງການຂ່າວລາຍງານວ່າ "(ຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າອາລາຮັບເອົາ) ທ້າວຮູດເທຟາອາລ-ບາ
ດຣີ (Hudhayfah al-Badri) ລູກຊາຍຂອງຫົວໜ້າຄາລິຟ (Caliph) (ຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າ
ອາລາປົກປ້ອງເອົາລາວ) ແດ່ທ້ອນ, ລາວຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ໃນການປະຕິບັດງານອິນກີມາ
ຊີ (inghimasi) [ສະລະຊີບ] ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບພວກນູເຊຣີຢາ (Nusayriyyah) ແລະ
ພວກຣັດເຊຍ ຢູ່ສະຖານີປັ່ນໄຟຟ້າດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ຢູ່ເມືອງໂຮມສ໌ ວີລາຢາ (Homs Willayah)."
ອິນກີມາຊີ (inghimasi) ໝາຍເຖິງການປະຕິບັດງານສະລະຊີບທີ່ພວກນັກຕໍ່ສູ້ນຸ່ງເຄື່ອງ
ທີ່ມີລະເບີດເປັນຮວດມັດໃສ່ແອວ ແລະມີອາວຸດທໍາມະດາຢູ່ນໍາ ແລ້ວໄປໂຈມຕີບ່ອນຢູ່
ຂອງສັດຕູ ກ່ອນຈະແກະຄະນວນລະເບີດໃສ່ຕົນເອງ ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍແກ່
ຝ່າຍສັດຕູໃຫ້ຫລາຍເທົ່ານທີ່ຈະຫລາຍໄດ້.
ກອງທັບສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ຕົນໄດ້ເຫັນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງອາລ-ແບັກ
ດາດີ (al-Baghdadi) ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນໃດໆ.
ກອງບັນຊາການສູນກາງຂອງສະຫະລັດກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ "ມັນບໍ່ເປັນການເໝາະສົມ
ທີ່ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີຕໍ່ກໍາລັງທະຫານທີ່ຢູ່ນອກ ກຸ່ມທະຫານ
ແນວໂຮມ. ພວກເຮົາບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະຕ້ອງພິສູດອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.”
ທ້າວອາລ-ແບັກດາດີທີ່ເປັນສັນຊາດອີຣັກ ແລະມີຊື່ແທ້ວ່າອາບຣາຮິມ ອາວາດ ອາລ-
ແບັກບາດຣີ (Ibrahim Awad al-Badri) ໄດ້ປະກາດການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຢູ່
ເມືອງໂມຊຸລ (Mosul) ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2014 ແລະຕັ້ງໃຫ້ຕົນເອງເປັນຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມ
ນັ້ນ. ຜູ້ນໍາຄົນນັ້ນ ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ໄດ້ກາຍເປັນຄົນທີ່ໂລກຕ້ອງການຢາກເອົາຊີວິດຫລາຍ
ທີ່ສຸດ ໂດຍຄາດຄ່າຫົວຂອງຜູ້ກ່ຽວໄວ້ 25 ລ້ານໂດລາ.
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