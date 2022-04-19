ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີ ໂດຍຍິງຈະຫຼວດ ​ໃສ່ອຸສເບັກກິສຖານ

ກຸ່ມເຄືອຂ່າຍລັດອິສລາມໃນພູມິພາກ ໄດ້ກ່າວໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເປັນຜູ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດ ໃສ່ອຸສເບັກກິສຖານ ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານອັຟການິສຖານ, ເຊິ່ງເປັນການໂຈມຕີຕໍ່ປະເທດໃນຂົງເຂດເອເຊຍກາງຄັ້ງ ທໍາອິດໂດຍກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ.
ກຸ່ມລັດອິສລາມໃນແຂວງໂຄຣາຊານ ໄດ້ຍິງລູກຈະຫຼວດ 10 ລູກໃສ່ຖານທັບ ຂອງອຸສເບັກກິສຖານ ທີ່ເມືອງຊາຍແດນເຕີເມສ (Termez), ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງໜ່ວຍຂ່າວສືບລັບ ເຊິ່ງຕິດຕາມການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອຸກເບັກກິສຖານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນໃດໆ ຕໍ່ການກ່າວອ້າງຂອງກຸ່ມ ລັດອິສລາມໃນແຂວງໂຄຣາຊານ ໃນທັນທີ.
ຖານຍິງຈະຫຼວດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ລະບຸວ່າຢູ່ໃນເມືອງຮາຍຣາຕານ (Hairatan), ຊຶ່ງເປັນເມືອງຊາຍແດນ ໃນແຂວງບອຣ໌ກ (Balkh) ເຊິ່ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດອັຟການິສຖານ. ກຸ່ມພວກກໍ່ການຮ້າຍນີ້ ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບ ແລະວີດີໂອຂອງລູກສອນໄຟ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການກ່າວອ້າງຂອງພວກເຂົາ.
ກຸ່ມລັດອິສລາມໃນແຂວງໂຄຣາຊານ ໄດ້ເພີ້ມການໂຈມຕີທັງພາຍໃນແລະອ້ອມ ແອ້ມປະເທດອັຟການິສຖານ ລຸນຫຼັງທີ່ກອງກໍາລັງຕ່າງຊາດ ເຊິ່ງນໍາໂດຍສະຫະ ລັດ ໄດ້ຖອນອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວໃນເດືອນສິງຫາຫຼັງຈາກໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ມາເປັນເວລາ 20 ປີ.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ປາກິສຖານ ຊຶ່ງເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ໂດຍລວມເຖິງການວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບທີ່ວັດມຸສລິມຊີໄອ (Siite) ຢູ່ເມືອງເພຊາວາ (Peshawar) ທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.