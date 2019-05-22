ການພັງທະລາຍລົງຂອງເຂດທີ່ປະກາດຕົນເອງເປັນລັດອິສລາມ ຫຼື caliphate ຢູ່ໃນ
ຊີເຣຍແລະອີຣັກນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບຫຍັງຫຼາຍຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງ ສາຂາກຸ່ມ
ກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
ຂໍ້ມູນລັບສະບັບໃໝ່ທີ່ມີການເປີດເຜີຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ
ໃນແຂວງໂຄຣາຊານ ຫຼື IS-Khorasan ກຳລັງເຕີບໂຕຂຶ້ນ ທັງຈຳນວນ ແລະຄວາມກະ
ຕືລືລົ້ນ ຊຶ່ງເວລານີ້ມີພວກນັກລົບເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 5,000 ຄົນແລ້ວ ເກືອບຫ້າເທົ່າ ຂອງຈຳ
ນວນທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນປີກາຍນີ້ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ປ່ຽນໄປເພັ່ງເລັງໃສ່
ການໂຈມຕີທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ ແລະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ເຊັ່ນດຽວກັນໂດຍກຳ
ລັງສະຫະລັດໃນອັຟການິສຖານ ຢູ່ໃນລາຍງານປະຈຳໄຕມາດສະບັບຫລ້າສຸດ ໂດຍຜູ້
ກວດກາທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດງານເສຣີພາບເຊັນທີແນລ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍ
ແຜ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕ່ຳ” ຕໍ່ການຄາດຄະເນ ແຕ່ວ່າ
ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ IS-Khorasan ມີພວກນັກລົບຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ພ້ອມທັງຢູ່ໃນແຂວງນັນກາຮາ ແລະກູນາ ແລະຢູ່ໃນເຂດອື່ນໆ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ
ອັຟການິສຖານ.
ສິ່ງທີ່ເພີ້ມຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍຂຶ້ນ ອີງຕາມພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງກະຊວງປ້ອງ
ກັນປະເທດ ກໍຄືກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການຂະຫຍາຍການຄວບຄຸມ ທາງພາກພື້ນ
ດິນ ທັງຕໍ່ລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ແລະກຸ່ມຕາລິບານ ໂດຍຂະຫຍາຍພື້ຶ້ນທີ່ພາຍໃຕ້
ການຄວບຄຸມຂອງຕົນຢູ່ແຂວງກູນາ ນັບແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນປີກາຍນີ້ມາ.
ນອກນັ້ນ ຍັງປາກົດວ່າ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ IS-Khorasan ສາມາດຂະຫຍາຍການຄວບ
ຄຸມໃນເຂດອື່ນໆອີກ. ການຊັ່ງຊາພົບເຫັນວ່າ “ເປັນໄປໄດ້ສູງ” ທີ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ IS ມີ
ກຸ່ມນ້ອຍໆ ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເຂດອື່ນໆຂອງອັຟການິສຖານ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ
ຂອງລັດຖະບານ ຫຼືຂອງກຸ່ມຕາລິບານ.
ພັນເອກເດບ ບັດເລີ ໂຄສົກຂອງກຳລັງສະຫະລັດ ໃນອັຟການີສຖານ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ
ວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ ແລະທິດທາງຂອງພວກ
ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ IS-Khorosan ຊຶ່ງກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ
ເຂົາເຈົ້າໄຝ່ຝັນຢາກໂຈມຕີສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ.”
ສະພາບການໃນປັດຈຸບັນຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ IS ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ຈະປາກົດໃຫ້
ເຫັນເຖິງການຫັນປ່ຽນ ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2017 ເວລາ
ສະຫະລັດໄດ້ຖີ້ມລະເບີດໃຫຍ່ສຸດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນລະເບີດນິວເຄລຍ ທີ່ມີຢູ່ໃນຄັງອາວຸດ
ຂອງສະຫະລັດ ຄືລະເບີດ GBU-43 ລົງໃສ່ຖ້ຳ ແລະລະບົບອຸໂມງ ຂອງກຸ່ມ IS ໃນ
ແຂວງນັນກາຮາ.
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