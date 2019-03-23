ກຳລັງຊີເຣຍທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ປົດປ່ອຍທີ່ໝັ້ນແຫ່ງສຸດທ້າຍ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນປະເທດຊີເຣຍແລ້ວ.
ທ່ານມຸສຕາຟາ ບາລີ ໂຄສົກຂອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ SDF ໄດ້ຂຽນລົງໃນທະວີດເຕີ້ວ່າ “ເມືອງບາກຸສຖືກປົດປ່ອຍແລ້ວ ແລະໄຊຊະນະທາງທະຫານຕໍ່ກຸ່ມດາແອັສ ໄດ້ບັນລຸແລ້ວ” ຊຶ່ງໝາຍເຖິງກຸ່ມລັດອິສລາມໃນຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາອາຣັບ.
ກຳປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ທຳການສູ້ລົບເພື່ອປາບປາມພວກກໍ່ການຮ້າຍຈຸນີ້ ທີ່ຍັງຫຼົງເຫຼືອຢູ່.
ໃນຈຸດສູງສຸດເມື່ອປີ 2014, ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ປົກຄອງດິນແດນທີ່ເນັ່ງແຕ່ປະເທດຊີເຣຍເຂົ້າໄປໃນອີຣັກ ແລະມີເມືອງຫຼວງເຖິງ 2 ແຫ່ງ ຄືເມືອງຣັກກາໃນປະເທດຊີເຣຍ ແລະເມືອງໂມຊູລ ໃນປະເທດອີຣັກ.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ກຳລັງແນວໂຮມພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດ ພ້ອມກັບພາຄີທາງພາກພື້ນດິນ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີດິນແດນທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຄວບຄຸມ.
ດິນແດນບ່ອນສຸດທ້າຍ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ແມ່ນຄ້າຍສອງ ສາມ ແຫ່ງຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວທີ່ເມືອງບາກຸສ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ຊຶ່ງພວມຄ່ອຍໆຫຼຸດໄປຈາກການຄວບຄຸມຂອງກຸ່ມໃນຕອນແລງຂອງວັນພະຫັດຫາຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວັນສຸກ ຫຼັງຈາກພວກແນວໂຮມ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດ ເລີ້ມທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດຮອບໃໝ່ ແນໃສ່ທີ່ໝັ້ນຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວທີ່ຍັງຄວບຄຸມຢູ່.
ທັງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພວກແນວໂຮມ ຕ່າງກໍເຕືອນວ່າ ຍັງບໍ່ຮູ້ຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນເທື່ອຂອງພວກນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ຍັງຕໍ່ສູ້ຢູ່ຕາມຂຸມຫລົບໄພ ໃນຕາໜ່າງຖ້ຳແລະອຸໂມງທີ່ຊັບຊ້ອນນັ້ນ.
ອຸໂມງ ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າຢ່າງໜ້ອຍຍາວເຖິງ 2 ກິໂລແມັດນັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ພວກນັກລົບລັດອິສລາມຫຼາຍສິບພັນຄົນ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຫລົບລີ້ຢູ່ ໃນລະຫວ່າງການບຸກໂຈມຕີໃນຂັ້ນຕົ້ນຂອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີຮ່ອງຮອຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອຸໂມງບາງແຫ່ງນັ້ນອາດຕໍ່ເຂົ້າໄປເຖິງປະເທດອີຣັກ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ອັງກິດ ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ຜ່ານມານີ້ ກຳລັງທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍສະຫະລັດໄດ້ປະເຊີນໜ້າ ກັບ
ພວກນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ ຢູ່ໃນຖ້ຳແຫ່ງນຶ່ງ ແລະຕ້ອງໄດ້ຮ້ອງຂໍການສະໜັບສະໜຸນທາງອາກາດ.
ກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ໄດ້ລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບການປະກາດໄຊຊະນະຕໍ່ກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ເມືອງບາກຸສ ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການທຳນາຍກ່ຽວກັບການສິ້ນສຸດລົງຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຫຼາຍໆເດືອນຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ຟ້າວຟັ່ງຈົນເກີນໄປນັ້ນ.
ແຕ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ທຳນາຍຫຼາຍຄັ້ງມາແລ້ວ ເຖິງການອະວະສານລົງຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໂດຍບອກພວກນັກຂ່າວເມື່ອວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າລັດອິສລາມຈະ “ສິ້ນສຸດລົງໃນຄືນນີ້” ເຖິງແມ່ນຍັງມີການສູ້ລົບກັນຢູ່.
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