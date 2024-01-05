ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບ 2 ຄັ້ງ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 84 ຄົນຢູ່ໃນອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອຈັດພິທີໄວ້ອາໄລ ທີ່ຂຸມຝັງສົບຂອງມື້ລາງນາຍພົນກາສແຊມ ຊູເລມານີ ຈາກກຳລັງພິທັກປະຕິວັດ ທີ່ໄດ້ຖືກສັງຫານເມື່ອ 4 ປີກ່ອນ ດ້ວຍການໂຈມຕີຂອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນສະຫະລັດ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ທາງສື່ສັງຄົມ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ກ່າວວ່າ “ອ້າຍນ້ອງຜູ້ສະຫຼະຊີບ” ສອງຄົນໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປຍັງບ່ອນຝັງສົບຂອງຊູເລມານີ ທີ່ເມືອງເຄີແມນ ໃນພາກໃຕ້ຂອງອີຣ່ານ ແລະ “ໄດ້ບີບຄະນວນສາຍແອວລະເບີດໃຫ້ແຕກຂຶ້ນທ່າມກາງຝູງຊົນ.”
ທ່ານຊູເລມານີ ແມ່ນຜູ້ບັນຊາການກຳລັງກຸສ ຊຶ່ງເປັນໜ່ວຍປະຕິບັດງານໃນຕ່າງປະເທດຂອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອີຣ່ານ ແມ່ນສັດຕູທີ່ຮ້າຍກາດຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດຂອງນິກາຍຊຸນນີ ທີ່ໄດ້ທຳການໂຈມຕີໃນຫຼາຍໆຄັ້ງຜ່ານມາ ຢູ່ໃນອີຣ່ານ ທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືນິກາຍຊີໄອນັ້ນ.
ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ທຳການໂຈມຕີຢູ່ອີຣ່ານໃນເດືອນຕຸລາປີ 2022 ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 15 ຄົນ ຢູ່ສະຖານທີ່ສັກສິດທາງສາສະໜາແຫ່ງນຶ່ງ.
ອີຣ່ານ ໄດ້ທຳການໄວ້ທຸກຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ເສຍຊີວິດ ຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດ ໃນອາທິດນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານຄົນນຶ່ງ ເອີ້ນເຫດລະເບີດນີ້ວ່າ ເປັນການໂຈມຕີ ຂອງ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍ.”
ເຫດລະເບີດໃນຄັ້ງນີ້ ເກີດຂຶ້ນທີ່ເມືອງເຄີແມນ ປະມານ 820 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານຂອງອີຣ່ານ ໄປທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
ອົງການຂ່າວທັສນິມ (Tasnim) ໄດ້ອ້າງແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ກ່າວວ່າ “2 ຖົງທີ່ບັນຈຸລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນ” ຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ສ່ວນອົງການຂ່າວອິສນາ (ISNA) ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າເມືອງເຄີແມນ ທ່ານຊາອີດ ຕາບຣີຊີ ທີ່ກ່າວວ່າ ເຫດລະເບີດທັງສອງແຕກຂຶ້ນຫ່າງກັນ 10 ນາທີ.