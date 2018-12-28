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ໂຄ​ສົກ ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ທາງ​ອາ​ກາດ ສ​ຫລ

ຄວັນ​ທີ່​ພຸ່ງ​ຂຶ້ນ ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຕໍ່​ທີ່​ຕັ້ງ​ພວກ​ກະ​ບົດ ທີ່​ແຂວງ​ນານ​ກາ​ຮາ ປະ​ເທດ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 7 ກໍ​ລະ​ກົດ ປີ 2018.

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ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ກຳ​ຈັ​ດ​ສາ​ຂາ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ກາ​ນຮ້າຍ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ​ໂດຍໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ໂຄ​ສົກ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວໃນ​ການ​ໂຈມຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທະ​ຫານ ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທ່ານ​ນຶ່ງ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ທ້າວ ສຸ​ລ​ຕານ ອາ​ຊິ​ສ ອາ​ຊາມ (Sultan Aziz Azam) ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ທີ 23 ທັນ​ວາ​ຜ່ານ​ມານີ້ທີ່​ແຂວງ​ນານ​ກາ​ຮາ​ຂອງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ. ສະ​ມາ​ຊິກຄົນ​ທີສອງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

​ແຜນ​ທີ່​ແຂວງ​ນານ​ກາ​ຮາ ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ
​ແຜນ​ທີ່​ແຂວງ​ນານ​ກາ​ຮາ ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ

ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່​າ ມີ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ການເປີດ​ເຜີຍ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່​ວາ ທ້າວອາ​ຊາມຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ພ້ອມ​ກັບ​ກຳ​ລັງອາ​ລັກ​ຂາ​ຂອງ​ລາວ 3 ຄົນ.

​ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ທ້າວ​ອາ​ຊາມເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ເກນເອົາ​ພວກ​ນັກ​ລົບ ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ສຳ​ຄັນໆ​ຕໍ່​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ.

ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ມີ​ການ​ອອກ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ໂດຍ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາຊຶ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຍ້ອງ​ຍໍ​ໃນ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ທັງ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານຕໍ່​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຊຶ່ງ​ຮູ້​ກັນໃນ​ອີກ​ຊື່​ນຶ່ງວ່າ ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ໂຄ​ຣາ​ຊານ ຫຼື ISIS-K ນັ້ນ.

ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານຊຶ່ງກວມ​ເອົາ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ແຕ່​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ຫາ​ທ້າຍ​ເດືອນພະ​ຈິກນັ້ນ ກ່າວ​ວ່າ “ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ໂຄ​ຣາ​ຊານກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ສູນ​ເສຍດິນ​ແດນ ຜູ້​ນຳ​ພາ ແລະ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຢູ່​ທີ່​ແຂວງ​ນານ​ກາ​ຮາ.”

​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ຫຼັງ​ຈາກ​ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ ກັບ ພວກ​ທະ​ຫານ ຈາກ​ບ້ານ​ພັກ​ຕາ​ກ​ອາ​ກາດ ມາ​ອາ​ລາ​ໂກ ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ​ພາ​ລມ​ບິ​ສ ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ. (22 ພະ​ຈິກ 2019)
​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ຫຼັງ​ຈາກ​ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ ກັບ ພວກ​ທະ​ຫານ ຈາກ​ບ້ານ​ພັກ​ຕາ​ກ​ອາ​ກາດ ມາ​ອາ​ລາ​ໂກ ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ​ພາ​ລມ​ບິ​ສ ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ. (22 ພະ​ຈິກ 2019)

ແຕ່​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ກໍ​ເຕືອນ​ວ່າ ເຖິງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຢູ່​ທີ່ແຂວງ​ນານ​ກາ​ຮາ​ກໍ​ຈິງ ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ໂຄ​ຣາ​ຊານແມ່ນ​ພວມ​ຊອກ​ຫາ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຕໍ່​ໄປ.

ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຫຼົບ​ລີ້​ຢູ່​ເຂດ​ອື່ນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ເຖິງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ອ່ອນ​ກຳ​ລັງ​ລົງ ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ໂຄ​ຣາ​ຊານ ເບິ່ງ​ຊົງ​ວ່າ ຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ແຜນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ສຳ​ຄັນໆ​ ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນອາ​ໄສ​ຢູ່​ຢ່າງ​ໜາ​ແໜ້ນ.”

ການ​ໂຈມ​ຕີ ​ທີ່​ສັງ​ຫານ​ໂຄ​ສົກ​ ຂອງ​ກຸ່ມລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ໂຄ​ຣາ​ຊານ ຍັງ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ກຳ​ລັງ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາທີ່​ຈະ​ຖອນ​ບາງ​ສ່ວນ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອອກ​ຈາກ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານຊຶ່ງ​ຈະ​ຖອນກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານທີ່​ມີ​ຢູ່ທັງ​ໝົດ​ປະ​ມານ 14,000 ຄົນ​ເກືອບ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ.

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