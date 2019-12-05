ພວກສື່ມວນຊົນທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ກຸ່ມລັດອິສລາມ ປາກົດວ່າ ໄດ້ພາກັນວົນ ວາຍຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ ມາໄດ້ນຶ່ງສັບປະດາແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ ບັນຊີສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼາຍສິບພັນບັນຊີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານອອກໄປນັ້ນ ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຢູໂຣບ ແລະພວກເຂົາກໍຍັງພະຍາຍາມທີ່ຈະກອບກູ້ເອົາບັນຊີທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຄືນມາ.
ບໍ່ຄືກັບຄວາມພະຍາຍາມທີ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານມາ ເພື່ອກີດກັນຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະບັນດານັກວິເຄາະໄດ້ກ່າວ ໃນການເອົາມາດຕະການປິດບັນຊີຄັ້ງຫຼ້າສຸດນັ້ນ ຊຶ່ງ ປາກົດວ່າ ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຍືນຍົງ.
“ໃນຊ່ວງເວລານີ້ ຕາມທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກ ມາເຖິງເວລານີ້ ກຸ່ມ ລັດອິສລາມ ຫຼື IS ບໍ່ມີໜ້າຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແອຣິກ ແວນ ເດີ ໄຊຕ໌ (Eric Van Der Sypt) ໂຄສົກປະຈຳສຳນັກງານໄອຍະການຂອງແບລຈ້ຽມ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ທີ່ນະຄອນເຮກ ຂອງປະເທດເນເທີແລນ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ພວກເຮົາຈະເບິ່ງວ່າ ພວກເຂົາ ຈະຟື້ນຟູການບໍລິການຄືນອີກ ໄດ້ໄວຊ່ຳໃດ ຖ້າຫາກມັນເປັນໄປໄດ້ຫຼືບໍ່.”
ມາເຖິງເວລານີ້ ຜົນຂອງປະຕິບັດການໂດຍໜ່ວຍງານຕຳຫຼວດສາກົນຂອງຢູໂຣບ ຫຼື Europol ແລະ ໜ່ວຍງານສົ່ງຂ່າວຕໍ່ໃນອິນເຕີເນັດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ບັນດາບໍລິສັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ານອິນເຕີເນັດ ເຊັ່ນວ່າ ບໍລິສັດ ເທເລແກຣມ ທວີດເຕີ້ ກູໂກລ ແລະ ອິນສຕາແກຣມ (Telegram Twitter Google Instagram) ຊຶ່ງປາກົດວ່າ ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ຮັບ ຜົນທີ່ດີຫຼາຍ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ເປັນພຽງການປາບປາມໃນບໍລິສັດ ເທເລແກຣມ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພວກຕາງໜ້າກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມນີ້ ມັກນຳໃຊ້ມາດົນນານ ທີ່ເຫັນວ່າມີປະສິດທິພາບເປັນພິເສດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ໃນດ້ານການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນພະຈິກ ວ່າ “ບໍລິສັດເທເລແກຣມ ໄດ້ລຶບພວກໂປຣແກຣມ ແລະຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ກວ່າ 43,000 ອັນ ທີ່ພົວພັນກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ ອອກ ອັນເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນແຕ່ລະເດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ບໍລິສັດເທເລແກຣມ ໄດ້ເລີ້ມໃຫ້ການບໍລິການດ້ານຂໍ້ມູນແບບນັ້ນ ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ.”
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ການພະຍາຍາມຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງ ຫຼື ສ້າງຕັ້ງບັນຊີໃໝ່ຕ່າງໆຂອງຕົນຂຶ້ນນັ້ນ ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີເລີຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ເວົ້າວ່າ “ບໍລິສັດເທເລແກຣມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະສ້າງ ຄວາມເຂັມແຂງ ໃນການກວດຫາເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການກໍ່ການຮ້າຍຂອງຕົນໃນຊ່ອງທາງ ແລະກຸ່ມຕ່າງໆ ແລະພະຍາຍາມລຶບມັນອອກ ໃນທັນທີທີ່ມີຜົນສະທ້ອນຈາກມາດຕະການເມື່ອມໍ່ມານີ້ໂດຍຕຳຫຼວດຢູໂຣບ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມທາງອິນເຕີເນັດ.”
ປາກົດວ່າ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ກໍບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ໃນການຍົກຍ້າຍການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ແລະການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານຂອງຕົນ ໃນສື່ສັງຄົມອືື່ນໆ.