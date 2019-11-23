ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນຫລວງກາຈາຕາເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນໄດ້ຈັບກຸມ 74 ຄົນ ທີ່ສົງໄສວ່າທຳການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຈາມາ ອານຊາຣູດ ດາວລາ (Jamaah Ansarud Daulah) ຫລື JAD ທີ່ມີສາຍພົວພັນກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ຢູ່ໃນການປະຕິບັດງານຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ຢູ່ທົ່ວອິນໂດເນເຊຍ ໃນອາທິດຜ່ານມາ.
ພວກທີ່ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ຖືກຈັບໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນ 10 ແຂວງ ພາຍຫລັງທີ່ມີການວາງລະເບີດສະຫລະຊີບໃສ່ສະຖານີຕຳຫລວດໃນເມືອງເມແດນ (Medan), ໃນເກາະສຸມາຕຣາເໜືອ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ບັນຊາການຕຳຫລວດແຫ່ງຊາດ, ທ່ານອິດແຮມ ອາຊິສ (Idham Azis). ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຈັບກຸມນັ້ນ, 30 ຄັ້ງ ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເກາະສຸມາຕຣາເໜືອ.
“ນອກຈາກການເປີດເຜີຍຊື່ຂອງພວກວາງລະເບີດສະຫລະຊີບແລ້ວ ກອງບັນຊາການຕຳຫລວດແຫ່ງຊາດຂອງອິນໂດເນເຊຍຍັງໄດ້ຈັບກຸມ 74 ຄົນ ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບເຄືອຂ່າຍກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນ 10 ບ່ອນໃນຂົງເຂດ ພາຍໃນ 8 ມື້ ຫລັງຈາກເກີດເຫດການນັ້ນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ອາຊີສ (Azis) ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນວັນພຸດຜ່ານມາຢູ່ໃນກງປະຊຸມຂອງກຳມາທິການຄັ້ງທີ III ຂອງສະພາຕ່ຳຂອງສາທາລະນະລັດອິນໂດເນເຊຍ.
ການໂຈມຕີສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງຕຳຫລວດຢູ່ໃນເມືອງເມແດນ (Medan) ໃນ ອາທິດແລ້ວນີ້ ຖືກລາຍງານວ່າ ມີຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 6 ຄົນ ແລະໄດ້ສັງຫານຊີວິດຂອງຜູ້ວາງລະເບີດ. ຕຳຫລວດຂອງອິນໂດເນເຊຍ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ຕົວຕົນຂອງຜູ້ວາງລະເບີດໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອ, ແຕ່ກໍໄດ້ເວົ້າວ່າ ການສືບສວນຂອງຕົນໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ກ່ຽວມີການເຊື່ອມໂຍງກັບເຄືອຂ່າຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງກຸ່ມ ເຈເອດີ (JAD).
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ