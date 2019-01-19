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ກຸ່ມລັດອິສລາມ ປະຕິຍານວ່າ ຈະໂຈມຕີ ເມືອງມານບິຈ ຂອງຊີເຣຍ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ທະຫານອາເມຣິກັນ ແນມອອກໄປໃນທິດທາງເຂດຊາຍແດນ ຕິດກັບເທີກີ ຈາກປ້ອມຍາມນ້ອຍໆແຫ່ງນຶ່ງ ຢູ່ໃກ້ໆເມືອງ ມານບິຈ ຂອງຊີເຣຍ, ວັນທີ 7 ກຸມພາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ລັດອິສລາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ສະຫະລັດ
ແລະ ກຳລັງທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍສະຫະລັດ ໃນເມືອງ ມານບິຈ ຢູ່ທາງ ພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ
ບ່ອນທີ່ການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ໄດ້ສັງຫານ ທະຫານອາ ເມຣິກັນ 4 ຄົນ ແລະ ທະຫານ
ກຸ່ມແນວໂຮມ 5 ຄົນ.

ການກ່າວອ້າງດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່ ໃນນິດ​ຕະ​ຍະ​ສານທາງອິນເຕີ​ແນັດ ເອີ້ນ
ວ່າ ນາບາ (Naba), ມີ​ຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ດ້ານການປ້ອງກັນ​ປະ​ເທດ
ແລະ ສືບລັບຂອງສະຫະລັດກຳລັງຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ເຄືອຂ່າຍດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະສືບລັບຂອງອົງການກໍ່ການຮ້າຍ ນັ້ນ ແມ່ນມີ​ການຝັງເລິກ ແລະ ຍັງເປັນກຸ່ມກ້ອນ
ຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດຄິດໄວ້ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼືບໍ່.

​ນິ​ດ​ຕະ​ຍະ​ສານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ “ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມມູຈາຮີດີນ ຈະດຳເນີນ
ຕໍ່ໄປ ໃນມານບິຈ ຈົນກວ່າ ລັດຖະບານ ຊີເຣຍ ຈະກັບຄືນມາ” ອີງຕາມການແປ
ພາສາ ໂດຍ ອົງການສືບລັບ SITE.

ພາບນີ້ໄດ້ມາຈາກວີດີໂອ ໂດຍ ໂທລະພາບ-AFP ເມື່ອວັນທີ 16 ມັງກອນ 2019, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ທະຫານສະຫະລັດ ໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ທີ່ຈຸດເກີດເຫດການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ໃນເມືອງ ມານບິຈ໌ ທາງພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ.
ພາບນີ້ໄດ້ມາຈາກວີດີໂອ ໂດຍ ໂທລະພາບ-AFP ເມື່ອວັນທີ 16 ມັງກອນ 2019, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ທະຫານສະຫະລັດ ໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ທີ່ຈຸດເກີດເຫດການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ໃນເມືອງ ມານບິຈ໌ ທາງພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ.

​ນິດ​ຕະ​ຍະ​ສານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ກຸ່ມລັດອິສລາມ “ເລີ້ມດຳເນີນການໂຈມຕີຕໍ່ຕ້ານ
ພວກ ທີ່ປະສາສະໜາ ຫຼາຍເດືອນຜ່ານມາ” ໂດຍອ້າງອີງເຖິງການສຳພາດ ກັບນັກ
ລົບ ລັດອິສລາມຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຫຼາຍໆ “ໜ່ວຍປະຕິບັດການດ້ານ
ຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່.”

ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆກ່ອນໜ້ານີ້ ແມ່ນລວມທັງ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານແລະສືບລັບ ທີ່
ໜຸນຫຼັງໂດຍກຳລັງປະສົມ ອີງຕາມການກ່າວອ້າງ ຂອງນິດ​ຕະ​ຍະ​ສານ ພ້ອມດ້ວຍ
ການພະຍາຍາມໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງ ຕໍ່ກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳ ເລັດ.

ຂະບວນລົດຂອງທະຫານ ສະຫະລັດ ເຫັນໄດ້ວ່າ ກຳລັງແລ່ນຢູ່ໃນຖະໜົນສາຍນຶ່ງ ໃນເມືອງ ມານບິຈ໌ ທາງພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ, ວັນທີ 30 ທັນວາ 2018.
ຂະບວນລົດຂອງທະຫານ ສະຫະລັດ ເຫັນໄດ້ວ່າ ກຳລັງແລ່ນຢູ່ໃນຖະໜົນສາຍນຶ່ງ ໃນເມືອງ ມານບິຈ໌ ທາງພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ, ວັນທີ 30 ທັນວາ 2018.

​ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ອະວຸໂສຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ
ໂດຍຊື່ຫຍໍ້ອີກອັນນຶ່ງ ​ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ວ່າ “​ພວກ ISIS ຍັງຄົງ ປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າ
ກັບສະພາບການ ແລະເປັນສັດຕູທີ່ຮ້າຍກາດຢູ່.”

ແລະໃນຂະນະດຽວກັນ ການກ່າວອ້າງຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ IS ສຳລັບ
ການໂຈມຕີໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ທີ່ເມືອງມານບິຈ ນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດ ຢືນຢັນໄດ້ເທື່ອ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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