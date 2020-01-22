ຈີນ ແລະ ສະຫະລັດ ຫາກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນຶ່ງໃນເດືອນນີ້ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສະຫງົບເສິກຊົ່ວຄາວ ໃນສົງຄາມການຄ້າດົນສອງປີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຈາກທັດສະນະຄະຕິຂອງ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນປະເທດທີ່ສຳຄັນທັງຫຼາຍທີ່ຕົກຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສະຫງົບເສິກນັ້ນແມ່ນຂ່າວດີ ຫຼື ຂ່າວຮ້າຍ?
ຫຼາຍຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີຄວາມຫວັງ ສຳລັບການສິ້ນສຸດສົງຄາມການຄ້າຢ່າງຖາວອນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກນັ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ຫຼຸດການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກໃນປີ 2019 ເຖິງ 3 ເປີເຊັນ, ແທນທີ່ຈະແມ່ນ 3.8 ເປີເຊັນ, ອີງຕາມອົງການກອງທຶນສາກົນ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫວັງທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນລວມມີຊາວ ຫວຽດນາມ. ແນວໃດກໍຕາມ ມັນຫຍັງມີເຫດຜົນບາງຢ່າງທີ່ສົງຄາມການຄ້າທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ອາດເປັນຂໍ້ດີໃຫ້ ຫວຽດນາມ.
ທຳອິດ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີ່ສຸດ, ກໍແມ່ນການກຳນົດພາສີຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ການສິນຄ້າສົ່ງອອກ ຈີນ ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆ ຍ້າຍອອກຈາກ ຈີນ ໄປຫາ ຫວຽດນາມ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງພາສີ. ດັ່ງຜົນທີ່ອອກມານັ້ນ, ການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ຫາ ສະຫະລັດ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 28 ເປີເຊັນ ໃນສາມເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2019.
ສອງ, ສະຫະລັດ ອາດສັບສົນກັບສົງຄາມການຄ້າ, ເຊິ່ງແມ່ນຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ສຳລັບ ຫວຽດນາມ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຖືກເວົ້າເຖິງຫຼາຍປານໃດ.
ທ່ານ ເຟຣດ ເບີກ, ຄູ່ຮ່ວມບໍລິຫານສຳລັບບໍລິສັດ ເບເກີ ແລະ ແມັກເຄັນຊີ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດກົດໝາຍ, ໃນທ້າຍປີກາຍນນີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຫວຽດນາມ ຫວັງວ່າ ຈີນ ຈະດຶງ ສະຫະລັດ ອອກຈາກການເຈລະຈາ.