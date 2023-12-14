ໃນຂະນະທີ່ການສູ້ລົບກັນ ລະຫວ່າງກຸ່ມກະບົດ ແລະພວກທະຫານເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ໃນປະເທດມຽນມາ ພວກນັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ໄທພວມຫັນປ່ຽນແນວທາງ ໃນການຮັບມື ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ ແລະໄດ້ເນັ້ນໜັກຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການເອົາບົດບາດທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ.
ມຽນມາໄດ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກທະຫານໄດ້ກໍ່ລັດຖະປະຫານເມື່ອເດືອນກຸມພາປີ 2021 ໂດຍທີ່ການຕໍ່ສູ້ກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວປະເທດ. ພວກນັກຊ່ຽວຊານຄາດວ່າ ການສູ້ລົບກັນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນີ້ ຈະພາໃຫ້ມີ ພວກອົບພະຍົບຫຼົບໜີຫຼາຍຕື່ມຂຶ້ນ ຂ້າມຊາຍແດນທີ່ຍາວ 2,400 ກິໂລແມັດ ທີ່ຕິດກັບປະເທດໄທ.
ແລະດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ ຈຶ່ງຊຸກຍູ້ໃຫ້ໄທ ດຳເນີນການເພີ້ມຕື່ມ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພວກອົບພະຍົບ ອີງຕາມລັດຖະບານຂອງໄທ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄທ ທ່ານປານປຣີ ພາຫິດທານຸກອນ (Parnpree Bahiddha-Nukara) ກ່າວວ່າ ໄທພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສ້າງບ່ອນພັກພາອາໄສ ເພື່ອຮັບເອົາອົບພະຍົບມຽນມາ ໜັງສືພິມບາງກອກໂພດລາຍງານ.
“ຖ້າຄວາມຮຸນແຮງຫາກເພີ້ມຂຶ້ນ ມັນອາດຈະມີພວກອົບພະຍົບ ຫຼັ່ງໄຫຼໜີໄປທົ່ວທຸກສາລະທິດ ບໍ່ພຽງແຕ່ມາສູ່ປະເທດໄທເທົ່ານັ້ນ” ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໄທ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄທກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຕົກລົງກັບມຽນມາເພື່ອສ້າງຕັ້ງຄະນະປະຕິບັດງານ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຂຶ້ນ ທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແກ່ພວກອົບພະຍົບຫຼົບໄພຢູ່ໃນມຽນມາ ລະຫວ່າງທີ່ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ. ການປະກາດດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານທາງຖະແຫຼງການ ຫຼັງຈາກທ່ານປານປຣີ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານອູ ທານ ສເວ (U Than Swe) ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ.